Stoilov’dan acı itiraf

TRENDYOL Süper Lig'de evinde Eyüpspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe adeta galibiyeti unuturken, üst üste yaşadığı kayıplarla Avrupa hedefinden uzaklaştı. Üç puan hasretini 7 maça çıkaran İzmir ekibinin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Eyüp maçı sonrası Avrupa hedefinden bahsetmek için iyi bir zamanda olmadıklarını söyledi.

Deneyimli teknik adam, "İlk yarıda istediğim takım yoktu. Agresiflik ve dinamizm eksikti. İkinci devre ise Göztepe'nin oynaması gerektiği gibi oynadık. Avrupa hedefini ben koydum. Ancak çok sıkıntı yaşadık. Santrforlarımız sakatlandı. Bizim için önemli olan Solet, Djalma ve Fofana'dan yararlanamadık. Bu eksiklikler oyun tarzımızı çok etkiledi. Avrupa'dan önce artık galibiyetlere odaklanmalıyız. Ben hedefi yükseğe koydum ama büyük sıkıntılar oldu. Şu an Avrupa'dan bahsetmek için iyi bir zaman değil" dedi.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ SİNYALİ

Cezalı oyuncuların çokluğunda sistem değişikliğine gidebileceklerinin sinyalini veren Stoilov, "Galibiyetler almamız gerekiyor. Biz realist olacağız. Yeni ve genç bir takımız, maçları kazanmaya tekrar başlamalıyız. Diziliş değişikliği olabilir, 3-5-2'den başka sistem de deneyeceğiz, bazı oyuncuları da değerlendirebiliriz. Sıkıntı yaşayacağımız en büyük pozisyon sol bek ama bir çözüm üreteceğiz" diye konuştu.