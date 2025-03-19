Göztepe’den gövde gösterisi

Tarihinin 100'üncü yılında ve 20 yıl aradan sonra Sultanlar Ligi'ne yükselen Papara Göztepe, düzenlenen törenle kupasını müzesine koydu. Düzenlenen törene Göztepe Onursal ve Olimpik Branşlar Başkanı Mehmet Sepil, Göztepe Voleybol Şube Başkanı Hande Çilingir ve Başantrenör Ataman Güneyligil ile oyuncuların katıldı. Törende konuşan Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, bir hayalin gerçekleştiğini belirterek "Bizim için önemli bir hayaldi. 100'üncü yıl ile bunu birleştirmek çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

"BİZ SPOR KULÜBÜYÜZ"

Sepil, "20 yıldır Sultanlar Ligi seviyesinde temsili olmamıştı. Kadınlar voleybolunun artık Türkiye'de geldiği nokta belli. Bugün futboldan sonra en fazla izlenen hatta belli bir yaş grubunun üzerinde en fazla izlenen bir branşımız bu. Bizim Sultanlar Ligi'ne çıkmamız bizim için tarihi bir başarıdır. Göztepe için önemli bir başarı. Göztepe'nin hedefleri için çok önemli bir mihenk taşı. Biz bir spor kulübü olduğumuzu hep söylüyoruz. Sadece bir futbol kulübü değiliz, spor kulübüyüz. Gençlere dokunmak istiyoruz. Genç kızlarımıza dokunmak istiyoruz. Önümüzdeki bu hedefte bu başarı bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

"DEĞER KATACAĞIZ"

Törende söz alan voleybol şube başkanı Hande Çilingir ise "Şampiyonlukta emeği geçen başta başkanımız Mehmet Sepil'e, hocamız Ataman Güneyligil ve ekibine, oyuncu grubumuza ve bizi her koşulda destekleyen taraftarımıza teşekkür ederim. Bizim beş yıllık bir projemiz var. Bu hedefte ilk adımı attık. Sultanlar Ligi dünyanın en iyi ligi. Biz de bu lige renk katmaya değil değer katmaya geliyoruz. Bu sezon 100 bin çocuğa ulaştık. Kimi maça geldi, kimine ise biz gittik. Güçlü bir taraftar topluluğu kazandık. Son olarak İzmir'e sesleniyorum. Bize destek olmaya devam edin" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZA ARMAĞAN OLSUN"

TAKIM kaptanı Ceren Kapucu ise sezon başında koydukları hedefi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek "Sezona zaten bu hedefle başlamıştık. Hedefimizi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Göztepe'nin 100. yılında başarılı bir sezonu taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Göztepe gerçekten çok büyük bir camia. Göztepe bu yola çıktığı zaman tabii ki hedef Sultanlar Ligi'ne çıkmaktı ama bu ligde kalıcı olup Avrupa Kupalarına da gitmeyi hedefliyoruz" dedi.

"HEDEF UZUN VADEDE AVRUPA'YA GİDEBİLMEK"

Göztepe Kadın Voleybol Takımı Başantrenör Ataman Güneyligil, sezon başından itibaren hedeflerinin Sultanlar Ligi olduğunu vurgulayarak, "Sezon başında takımı kurduğumuz andan itibaren zaten hedefimiz Sultanlar Ligi'ydi. Açıkçası Sultanlar Ligi'ne gidememiş olmak başarısızlık olurdu. Olması gereken bir sonuçtu diyebilirim. Göztepe'mizi 100'üncü yılda Sultanlar Ligi'ne temsil edecek olmak mutluluklar verici. Lig etapı özellikle bizim için nispeten daha kolay geçti diyebilirim. Yarı final etabını da iyi geçtik ama final grubunda ikinci gün kötü bir mağlubiyet aldık. Son gün maçın başında önemli oyuncularımızdan biri sakatlandı, ciddi bir sakatlık geçirdi. Ama buna rağmen takımım saha içerisinde mücadelesini sürdü. Hepsine teşekkür ediyorum. Hedef Avrupa ve dünyada şampiyonluklar kazanmak. İnşallah uzun vadede bunu planlıyoruz" diye konuştu.

HELENA'YA OPERASYON

SULTANLAR Ligi'ne 20 yıl sonra yükselen Papara Göztepe'de Alanya'da İBB Spor ile oynanan final etabının son maçında sakatlık yaşayan Helena Rousseaux'un operasyon geçirdiği açıklandı. Sarıkırmızılı kulüp tarafından, "Daha İyi Döneceksin Helena" başlığıyla yapılan yazılı bildiride, "Kadınlar 1'inci Ligi Play-Off Finalleri'nde İstanbul BBSK müsabakasında sakatlanan oyuncumuz Helena Rousseaux sol ayak bileğindeki çoklu bağ yaralanması nedeniyle kulüp doktorumuz Prof. Dr. Emin Bal tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Geçmiş olsun Eli" ifadelerine yer verildi. Helena maçın ardından şampiyonluk kupasını ayağı bandajlı olarak sedye üzerinde kucaklamıştı.