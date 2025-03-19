Göztepe’den sert düşüş

Süper Lig'e iki yıllık aranın ardından geri dönen ve ilk senesinde Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe'nin son haftalarda aldığı sonuçların ardından hesapları şaştı. Ligin ilk yarısında fırtına gibi esen sarı-kırmızılılara devre arası yaramadı. İzmir temsilcisi, ligin başında ilk 9 haftada bir haftayı bay geçmesine rağmen 12 puan toplamış ve kendisine yedinci sırada yer bulmuştu. Göz-Göz, bu süreçte Bodrum Futbol Kulübü, Kayserispor ve Sivas'ı mağlup ederken, Antalya, Fenerbahçe ve Alanyaspor ile berabere kalıp direkt rakipleri Samsun ve Eyüp'e yenilmişti. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte rakip ağları 14 kez sarsarken, kalesinde ise 10 gol görmüştü. Göztepe, ligin ikinci devresinde ise tam tersi bir görüntü çizdi.

KALESİNİ BİR TÜRLÜ KAPATAMADI

Sarı-kırmızılılar, ikinci yarının ilk 9 haftasında rakiplerinden rövanşı alamadığı gibi kazandığı rakiplerine bu kez boyun eğdi. Göz-Göz, bu süreçte Antalyaspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe, Alanyaspor, Kayserispor ve Sivasspor'a mağlup olup, Bodrum FK, Samsunspor ve Eyüpspor ile berabere kaldı. Göztepe, bu performansıyla 6 puan toplayabilirken, kendisine 18. sırada yer buldu. Göz-Göz, bu 9 haftalık süreçte rakip ağları 7 kez sarsarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

SON 7 MAÇTA 18 PUAN KAYIP

Sezona Avrupa hedefi ile başlayan Göztepe, galibiyete hasret kaldığı son yedi maçta büyük bir irtifa kaybı yaşadı. Sarı-kırmızılılar bu süreci 4 yenilgi ve 3 beraberlikle kapatırken milli araya 18 puanlık bir kayıp ile girdi. Ara sonrası maratona Trabzon deplasmanıyla devam edecek olan Göz-Göz, ilk yarıda evinde devirdiği rakibini yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

STOİLOV, BULGARİSTAN'DA YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ

İzmir ekibi Göztepe'nin son haftalarda yaşadığı düşüşün sorumlularından biri olarak gösterilen teknik direktör Stanimir Stoilov, ülkesi Bulgaristan'da büyük bir gurur yaşadı. Sarı-kırmızılı ekibi Süper Lig'e çıkaran ve bu sezona da müthiş bir başlangıç yapan Stoilov, Bulgaristan'dan yılın teknik direktörü ödülüne layık görüldü. Bulgaristan'da bu yıl 64. düzenlenen ve basın mensuplarının oy kullandığı ödül töreninde 58 yaşındaki teknik adam rakiplerini geride bırakarak büyük bir gurur yaşadı.