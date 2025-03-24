Göz-Göz’ün genç yıldızlarına hücum

TRENDYOL Süper Lig'de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarına rağmen Avrupa hedefinden vazgeçmeyen Göztepe'nin yıldız oyuncularına talipler çoğaldı. Bu sezon gösterdikleri performans ile dikkatleri üzerine toplayan 21 yaşındaki Japon on numara oyuncusu Kuryu Matsuki ile 23 yaşındaki Brezilyalı forvet Juan Silva'yı transfer etmek için Almanya ve İspanya'da teklifler olduğu öğrenildi.

Matsuki için Bundesliga temsilcisi Hoffenheim ile Augsburg'un devreye girdiği ifade edilirken, Juan için ise La Liga ekibi Celta Vigo'nun temasta olduğu ifade edildi. Bonservisleri Sport Republic bünyesindeki İngiliz devi Southampton'da bulunan Matsuki'nin İngiliz temsilcisi ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, Juan'ın ise İngiliz ekibiyle sezon sonuna kadar kontratı bulunuyor. Sport Republic yönetiminin, oyuncuları iyi bir bonservis bedeliyle satmayı ve gelişimleri için bir süre daha zaman tanımayı planladığı ifade edildi.

SARI-KIRMIZILILAR TRABZON'A BİLENİYOR

BU sezon deplasmanda ligin en başarısız takımlarından biri olan Göztepe, hafta sonu oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasına odaklandı. Bu sene ligde gurbette 13 maça çıkan ve yalnızca 1 galibiyet alabilen İzmir ekibi, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile yalnızca 7 puan toplayabildi. Bu anlamda ligin en başarısız 4. takımı olan teknik direktör Stanimir Stoilov'un önderliğinde bu kez Karadeniz'de kötü talihini yenmek istiyor.