Göztepe, Beşiktaş maçında 49 yıllık hasretini bitirmek istiyor

Tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde kazanan taraf adını kupa yolunda son 4 takım arasına yazdıracak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Yine beraberlik halinde ise tur atlayan tarafı seri penaltılar belirleyecek.

ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Türkiye Kupası'nı daha önce 1969 ve 1970 yıllarında üst üste 2 kez kazanan Göztepe, kupada en son 49 yıl önce 1975-76 sezonunda yarı final oynadı. İzmir ekibi, 1967'de final, 1971'de de yarı finalde mücadele ettiği kupada 1976'dan beri son 4'ü hiç göremedi.