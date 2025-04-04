Göztepe’den tarihi zafer

Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalist, Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup eden Göztepe oldu. 3. dakikada defansın hatasında topu kapan Muçi'nin sol çaprazdan şutu üst direğe çarpıp dışarı gitti. 30'da Rafa Silva'nın ara pasında sol kanatta topla buluşan Muçi'nin ceza sahası içine girip çaprazdan uzak köşeye vuruşu ağlara gitti: 1-0. 36'da gönderilen uzun topu Romulo kafayla arkaya aşırdı. Topa hareketlenen Juan ceza sahasına girerken Tayyip Talha'nın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Faulü veren Atilla Karaoğlan, bariz gol şansını engellediği için Tayyip Talha'ya kırmızı kart gösterdi. 38'de Romulo'nun kullandığı serbest vuruşta top iç direğe çarparak ağlara gitti ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

GOLLER ARKA ARKAYA GELDİ

İkinci yarıda Beşiktaş 10 kişi oynamanın etkisiyle savunmaya çekilirken, Göztepe de rakip kalede baskı kurdu. 57'de İsmail'in ortasında Romulo'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı. 62'de Romulo'nun ceza sahası önünden şutu savunmaya çarpıp direğin az farkla yanından kornere gitti. 68'de Romulo ile ver kaç yapan Juan'ın sağ çaprazdan şutu önce kaleci Ersin'e, ardından direğe çarparak oyun alanına döndü. 76'da İsmail'in sol çaprazdan şutu yandan auta çıktı. 77'de kullanılan kornerde Koray'ın kafa vuruşunda top Masuaku'nun eline çarptı ve hakem penaltıyı verdi. 79'da Romulo penaltıyı gole çevirdi: 1-2. 81'de uzun pasta savunma arkasına sarkan Romulo, topu iyi saklayıp kaleci Ersin'in üstünden aşırarak ağlara gönderdi: 1-3. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Göztepe 3-1'lik galibiyetle 49 yıl sonra kupada yarı finale çıktı.

Stanimir Stoilov

Ole Gunnar Solskjaer

İLK 11'LERE KUPA AYARI

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'de 2-1 kazanılan Galatasaray derbisinin 11'inde 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Norveçli teknik adam, kaleci Mert Günok ve Paulista'nın yerlerine Ersin Destanoğlu ve Tayyip Talha Sanuç'u sahaya sürdü. Savunma hattının ortasında Tayyip Talha ve Emirhan Topçu görev aldı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise, kalede tecrübeli eldiven Lis'in yerine Arda Özçimen'e şans verdi. Üçlü savunma hattını bozmayan Bulgar teknik adam, beklerde ise son oynanan Trabzonspor maçında oynayan Nazım Sangare ve Ogün Bayrak'ın yerine İsmail ve Nielsen'i tercih etti. Orta alanda ise Ahmet Ildız'ın yerine Tijanic 11'de şans buldu.

Serdal Adalı

ADALI'NIN CEZASI MAÇTAN ÖNCE AÇIKLANDI

Beşiktaş, Başkan Serdal Adalı'nın Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından aldığı cezayı sosyal medya hesabından duyurdu. Henüz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından paylaşılmasa da siyah-beyazlılar, Adalı'nın 26 Mart'ta sosyal medyadan yayınlanan beyanları sebebiyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 500 bin TL para cezası aldığını açıkladı.

FOTOĞRAFLAR: DOĞANCAN BİNGÖL