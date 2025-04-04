Göztepe’den tarihi zafer! 49 yıllık hasret sona erdi

Serdal Adalı

Savunma hattının ortasında Tayyip Talha ve Emirhan Topçu görev aldı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise, kalede tecrübeli eldiven Lis'in yerine Arda Özçimen'e şans verdi. Üçlü savunma hattını bozmayan Bulgar teknik adam, beklerde ise son oynanan Trabzonspor maçında oynayan Nazım Sangare ve Ogün Bayrak'ın yerine İsmail ve Nielsen'i tercih etti. Orta alanda ise Ahmet Ildız'ın yerine Tijanic 11'de şans buldu.

ADALI'NIN CEZASI MAÇTAN ÖNCE AÇIKLANDI

Beşiktaş, Başkan Serdal Adalı'nın Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından aldığı cezayı sosyal medya hesabından duyurdu. Henüz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından paylaşılmasa da siyah-beyazlılar, Adalı'nın 26 Mart'ta sosyal medyadan yayınlanan beyanları sebebiyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 500 bin TL para cezası aldığını açıkladı.

FOTOĞRAFLAR: DOĞANCAN BİNGÖL