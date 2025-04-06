Sıra geldi lige





3 YILDIZ ADAYI KADROYA KATILDI

Avrupa hesabındaki Göztepe bir yandan da geleceğe yatırım yapıyor

Süper Lig'de de pazartesi günü Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Göztepe, geleceğe yatırımlara başladı. Sport Republic şirketinin yönettiği futbol şubesi 3 genç oyuncuyu İzmir'e getirdi. Sarı-kırmızılılar Mali'deki ABM Foot Academy takımından Issouf Sangare, Uwe Victor Ochigbe ve Sory Ibrahim Bambera'yı kadrosuna dahil etti. Altyapıda çalışacak 3 futbolcunun gelişiminin yakından takip edileceği ifade edildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un da oyuncuların performansına göre A takıma girip girmeyeceklerine karar vereceği açıklandı. Oyuncu izleme komitesinin özellikle Afrika'dan birçok oyuncuyu takip ettiği ve daha fazla genç oyuncuyu takıma kazandıracağı bildirildi.