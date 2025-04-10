Göz-Göz’ün 100’ü gülüyor

Kuruluşunun 100. yılında Göztepe Spor Kulübü, sadece futbolda değil, diğer branşlarda da şahlandı. Voleyboldan basketbola, cimnastikten bilardoya

okçuluktan yelkene başarıdan başarıya koşan sarı-kırmızılılar İzmir'in yüz akı olmaya devam ediyor.

Onursal Başkan ve Olimpik Şubeler Başkanı Mehmet Sepil yönetiminde yeniden yapılanan Göz- Göz, önce kadınlar voleybolunda Sultanlar Ligi'ne yükseldi. Kadınlar 1. Ligi'nde rakiplerini saf dışı bırakarak devler arenasına yükselen İzmir ekibi, şimdiden Avrupa kupalarına katılma hedefi yolunda kadro planlamasına başladı. Altyapıda ise küçük kız takımı İzmir şampiyonu olarak filede de yeni Sultanlar'ın yetiştiğini gösterdi.

POTADA HEDEFE YAKIN

Basketbolda, 20 yıl sonra profesyonel arenaya dönen Göztepe, final grubunda 2'de 2 yaparak lider durumda yer alıyor.

Potada 1. Lig'e çıkmaya çok yakın olan Göz-Göz, tekvandoda da yeni bir atılım için kolları sıvadı ve geçtiğimiz günlerde bu branşı dünya markası olimpiyat şampiyonu Servet Tazegül'e emanet etti.

Bilardoda 2025 3 Bant 1. Lig Play-Off finalini kazanarak Türkiye şampiyonu olan sarı-kırmızılılar, cimnastikte Ferhat Arıcan, Ayberk Koşak ve Mert Kılıçer'den oluşan takımla, iki Dünya Kupası etabında tam dört madalya kazandı.

Futbolda ise Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ve kupayı kaldırmaya 2 maç uzaklıkta olan Göztepe, birçok branşta 100. yılına yakışır şekilde ilerlemeye devam ediyor. Göztepe, son olarak teakwondo da milli sporcu Servet Tazegül'ü renklerine bağlayarak büyük bir atılım yaptı.

DAHA ÇOK GOL ATMALIYIM

GÖZTEPE savunmasının başarılı ismi Brezilyalı Heliton, ülkesinin basınını röportaj verdi. Türkiye'deki futbol hakkında konuşan deneyimli stoper, "Süper Lig'de futbol oldukça tutkulu. Taraftarların desteği inanılmaz. Bu da bizi motive ediyor. Brezilya'da birkaç kulüpte oynadım, ama burada çok daha farklı bir atmosfer var. Ülkede futbol gerçekten başka bir seviyeye taşınmış" dedi. Kişisel hedefleri hakkında da açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, "Kendimi her geçen gün geliştirmek istiyorum, özellikle gol atma konusunda daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Göztepe'de uzun süre kalmayı ve kulübün hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamayı umuyorum. Takım için önemli bir oyuncu olmayı ve bu şehirle bağımı güçlendirmeyi isterim" ifadelerini kullandı.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

SÜPER Lig'de pazartesi akşamı evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 9 maça çıkaran Göztepe, kalesini gollere kapatamadı. 9 maçlık kazanamama serisinde sadece 1 maçta gol yemeyen Göztepe diğer karşılaşmalarda rakiplerine hep sevinç yaşattı. Bodrum Futbol Kulübü ile deplasmanda golsüz berabere kalan Göz-Göz, bu kötü seride 13 kez kalesini açtı. Ligin ilk devresinde en az gol yiyen takımların başında gelen Göztepe ikinci yarı itibariyle savunmada alarm verdi. Göztepe yediği 13 gole karşılık 8 kez fileleri havalandırdı. Aldığı kötü sonuçların ardından Süper Lig'de sıralama olarak Avrupa kupaları hedefini riske atan İzmir ekibi, tüm umutlarını Ziraat Türkiye Kupası'na bağladı.