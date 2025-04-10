Göz-Göz’ün 100’ü gülüyor!

DAHA ÇOK GOL ATMALIYIM

Göztepe savunmasının başarılı ismi Brezilyalı Heliton, ülkesinin basınını röportaj verdi. Türkiye'deki futbol hakkında konuşan deneyimli stoper, "Süper Lig'de futbol oldukça tutkulu. Taraftarların desteği inanılmaz. Bu da bizi motive ediyor. Brezilya'da birkaç kulüpte oynadım, ama burada çok daha farklı bir atmosfer var. Ülkede futbol gerçekten başka bir seviyeye taşınmış" dedi. Kişisel hedefleri hakkında da açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, "Kendimi her geçen gün geliştirmek istiyorum, özellikle gol atma konusunda daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Göztepe'de uzun süre kalmayı ve kulübün hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamayı umuyorum. Takım için önemli bir oyuncu olmayı ve bu şehirle bağımı güçlendirmeyi isterim" ifadelerini kullandı.