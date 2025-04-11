Göz-Göz’e prim dopingi

TRENDYOL Süper Lig'de son 9 maçtır kazanamayan Göztepe'de yönetim, kötü gidişe son vermek adına düğmeye bastı. Kurmaylar, kalan haftalarda takımı motive etmek adına oyunculara ek prim ödeme kararı aldı. Ligde son 9 haftadır galibiyet yüzü göremeyen ve bu süreçte 4 mağlubiyet, 5 beraberlik alan İzmir temsilcisinde yönetim kesenin ağzını açarken, primleri neredeyse iki katına çıkarttı. Kurmayların bu sezon oyunculara her galibiyet başı 40'ar bin lira ücret verdiği öğrenilirken, Konya maçı öncesi bu rakamda iyileştirme kararı alındı. Yönetimin her galibiyet için oyuncu başına 75 bin lira dağıtacağı ifade edildi.

TOPLANTI YAPILACAK

Ligde alınan beraberlikler için de ek prim ödeme hazırlığı yapan sarı-kırmızılı kurmaylar, alınan her bir puan için 30'ar bin lirayı gözden çıkarttığı gelen bilgiler arasında. Teknik direktör Stanimir Stoliov'un da yeni prim sistemini desteklediği ifade edildi. Konyaspor maçı öncesi önce bu haber oyunculara duyurularak galibiyet beklenecek. Kritik maçlar öncesi motivasyonu yükseltmeyi amaçlayan yönetim, futbolcularla da toplantı yaparak ayrıca moral yükleyecek. Ligde 9 maçtır galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda deplasmanda Beşiktaş'ı eleyerek yarı finalde Trabzon'un rakibi olmuştu.

TAHA ONBİRE DÖNDÜ

GÖZTEPE'DE stoper Taha Altıkardeş aylardır süren ilk 11 hasretine son verdi. Son Gaziantep FK maçında ilk 11'de sahaya çıkıp 90 dakika forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, 15 Aralık 2024 yılından sonra ilk kez seremonide yer aldı. O tarihte Mersin'de oynan Hatayspor karşılaşmasında sahaya çıkan Taha çok ciddi sakatlıklarla boğuştu. Hatayspor karşılaşmasında yüzüne darbe alıp baygınlık geçiren oyuncunun elmacık kemiği ve çevresinde kırıklar oluşmuştu. Konyaspor maçında da ilk 11'de sahaya çıkması beklenen Taha'nın takımın gelecek vaat eden oyuncularının başında gösteriliyor.

KURYU MATSUKİ'NİN YERİNE VİCTOR HUGO

GÖZTEPE'NİN Japon orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki, yarın oynanacak Konyaspor karşılaşmasında kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Genç ve gelecek vadeden oyuncu, Gaziantep FK karşılaşmasının son anlarında gördüğü sarı kart nedeniyle Konya temsilcisi karşısında cezalı duruma düştü. Bu sezon ligdeki 4. sarı kartını gören genç oyuncu, takımını Konya ekibi karşısında yalnız bırakacak. Bir süredir yedeğe çekilen Matsuki'nin yerine yine Victor Hugo'nun görev alması bekleniyor.

İZMİR TEMSİLCİSİNDE HELİTON FIRTINASI VAR

GÖZTEPE'NİN 29 yaşındaki savunma oyunucusu Heliton, gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine topladı. Geçen sezondan bu yana toplam 49 maça çıkan deneyimli oyuncu, arka bölgede rakip hücuma adeta duvar ördü. Bu süreçte 3 gol atarak yıldızını parlatan deneyimli savunmacının gelecek haftalarda da arka bölgenin sigortası konumunda olması bekleniyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un savunmayı Heliton üzerinden şekillendirdiği ve gelecek sezonlarda da bunu sürdürmeye devam edeceği ifade edildi.