Kazan da gel Göz-Göz

Süper Lig'de son olarak evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 9 maça çıkaran Göztepe, yarın 31'inci hafta maçında deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Göztepe, son 9 maçta 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. İzmir temsilcisi topladığı 39 puanla haftaya 7. sırada girdi. Sarı-kırmızılılar, sezonun ilk yarısında sahasında ağırladığı rakibi karşısında 2-0 galip gelmişti. TÜMOSAN Konyaspor ile Süper Lig'de 12. maçına çıkacak olan Göztepe, daha önce 6 maçı kazanırken, 3 karşılaşmayı kaybetti, 2 maç ise berabere tamamlandı. Teknik direktör Stanimir Stoilov zor bir deplasmana çıkacaklarını, kazanıp galibiyet özlemini bitireceklerini dile getirdi.

İDDİASI DEVAM EDİYOR

Ligde son olarak Antalyaspor'u sahasında mağlup eden Göztepe, rakibini mağlup ederek üzerindeki kara bulutları dağıtmak istiyor. Avrupa bileti için mücadele eden sarıkırmızılı İzmir temsilcisi, rakiplerinin de puan kayıpları yaşaması nedeniyle yarıştan kopmadı. Göz-Göz, Konyaspor'un ardından ligde direkt rakipleri olan Beşiktaş ve Başakşehir'i üst üste taraftarı önünde konuk edecek.

GÖZTEPE'DE EKSİK ÇOK

Süper Lig'e harika bir giriş yapan Göztepe, daha sonra sakat ve cezalı oyuncuların artmasıyla duraklama dönemine girmişti. Sarı-kırmızılılarda zorlu Konyaspor deplasmanı öncesinde de önemli eksiklikler dikkat çekiyor. Göztepe'de sakatlıkları süren orta saha oyuncuları Miroshi, Ahmed Ildız ve Koray maçta forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Matsuki de oynamayacak. Teknik direktör Stanimir Stoilov, oyuncularına artık son düzlüğe girdiklerini belirterek gereksiz kart görmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.