İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay söz vermişti! Göztepe taraftarından Tugay’a tepki

Ayrıca Göz-Göz'ün Süper Lig'deki 4. deplasman maçı olan Gaziantep FK karşılaşmasından sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin taraftarlara deplasman otobüsü desteğini kestiğini ve büyük bir mağduriyet yaşadıklarını ifade ettiler. Önceki gece asılan pankart kısa süre içinde belediye ekiplerince söküldü. Taraftarlar, daha sonra Bornova'daki bir köprünün üzerine de pankart astı.

CEMİL TUGAY NE DEMİŞTİ?

Hatırlanacağı üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçtiğimiz Aralık ayında yaptığı açıklamada, "Birkaç alternatif var. Onların asıl istediği İnciraltı'nda bulunan bir arsa. İnciraltı'nın planları tamamlanamadığı için beklediğimiz bir süreç var. Büyükşehir Belediyesi'nin kulübe tahsis edeceği bir alan bulamadık. Hazine'den tahsisi konusunda elimden geleni yapacağımın sözünü verdim. Biz bu konuyu çözeriz. Endişe etmesinler" demişti. Sarıkırmızılı kulübün Başkanı Rasmus Ankersen ise iki buçuk yıldır arazi arayışında olduklarını ve henüz bir çözüm bulunamadığını ifade etmişti.