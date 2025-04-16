Onuachu planı

Süper Lig'de düşüş trendine girse de Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla giden ve Avrupa kupalarına katılmak için 2 galibiyete ihtiyacı olan Göztepe, gelecek sezonun planlamasını yapıyor. İngiliz basınının iddiasına göre Southampton'da çalkantılı bir dönemin ardından Nijeryalı milli oyuncu Paul Onuachu'nun Türkiye'ye dönmesi beklendiği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların, gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazanırsa golcü oyuncuyu kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi. 2023-24 sezonunda Trabzonspor'daki performansıyla göz dolduran Onuachu, Türkiye'de bir çok takımın gözdesi haline gelmişti. Göztepe ve Southampton'un aynı yatırımcı Sport Republic'te olması dolayısıyla sarı-kırmızılıların transferde 1 adım önde olduğu öğrenildi. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un da Onuachu transferine olumlu yaklaştığı ifade edilirken, aynı oyuncuya Trabzonspor'un da talip olduğu öne sürüldü. Premier Lig'den düşmesi kesinleşen Onuachu'nun kulübü Southampton'un kadrosunda önemli bir kabuk değişimine gitmesi bekleniyor.