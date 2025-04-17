Göztepe’den Fernando yoklaması

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Göztepe'de yeni sezon için yapılanma şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı ekibin Athletico Paranaense forması giyen 28 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Luiz Fernando'yu gündemine aldığı öğrenildi. Özellikle sol bölgede problem yaşayan İzmir ekibinin gelecek sezona yönelik yeni bir hamle yapmak için hazırlık içinde olduğu ifade edildi. Sözleşmesi Haziran 2026 yılında sona erecek Sambacı için gelecek günlerde temasa geçmek isteyen kurmayların oyuncu için nabız yoklayacağı kaydedildi. Deneyimli oyuncunun sağ kanat ve on numara bölgelerinde oynayabiliyor olması nedeniyle ön plana çıktığı belirtildi.

GOLCÜ KİMLİĞİ ÖN PLANDA

Deneyimli oyuncu bu sene A.Paranense'de 19 maça çıkarken 9 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. Oyuncunun Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'ın listesinde uzun süredir yer aldığı ifade edilirken, yönetimin oyuncu için sıkı bir pazarlık yapacağı ifade edildi. Ayrıca, Romulo ise yakın bir arkadaşlığı bulunan Fernando'nun Göztepe camiasıyla ilgili Romulo'dan bilgi aldığı gelen bilgiler arasında. Profesyonel kariyerine A.Goianiense'de başlayan Fernando, Botafogo RJ, Gremio P formalarını da terletirken, 2022-24 yıllarında A.Goianiense'de 144 maçta 45 gol atarak yıldızını parlatmıştı.

MATEUSZ LİS YEDEGE ARDA ÖZÇİMEN 11'E

BU sene yediği goller yüzünden eleştirilen Göztepe'nin file bekçisi Mateusz Lis'e kulübe yolu gözüktü. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Stanimir Stoilov'un Cumartesi günkü Beşiktaş karşılaşmasında Arda Özçimen'i ilk 11'de başlatabileceği öğrenildi.

SARI-KIRMIZILILAR BEŞİKTAŞ'A BİLENDİ

SÜPER Lig'de 10 maçtır galibiyete hasret kalan Göztepe, Beşiktaş'ı mağlup ederek uzun bir aradan sonra 3 puan almak istiyor. sezon başında gösterdiği performansla adından söz ettiren Göztepe, son haftalarda ise bu durumun tam tersi bir görüntü çizdi. Ligde oynadığı son 10 lig maçında kazanmayı unutan İzmir ekibi, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bu süreçte toplayabileceği 30 puanın sadece 5 puanını alan sarı-kırmızılılar, bu kötü gidişatı durdurmak için Beşiktaş maçına odaklandı.

GÜRSEL AKSEL KAPALI GİŞE

Cumartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak Göztepe'de taraftarlar takımı yalnız bırakmıyor. Karşılaşma için bilet fiyatları 4750 lira ila 1000 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı ancak biletler satışa çıkar çıkmaz tükendi. Sarı-kırmızılı taraftarların karşılaşma için özel bir hazırlık içinde olduğu ifade edildi. Kritik karşılaşmak için geri sayıma geçilirken, kapalı gişe oynanacak müsabakada yine itici gücün taraftar olması bekleniyor. Ayrıca taraftarların kötü giden sürece 'dur' demek için koreografi yapmak için çalışma içinde olduğu belirtildi. Bu sezon 1 kez lig, 1 kez de kupada Beşiktaş'ı mağlup eden İzmir temsilcisi, siyah-beyazlı ekip karşısında 3'te 3 yapmak için 90 dakika tribünden takımı destekleyecek. Göztepe rakibiyle sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 4-2, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki mücadeleyi ise 3-1 kazanmıştı.