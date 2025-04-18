Göztepe’de hedef Ryan

Avrupa hedefini lig yarışında zora sokan ancak Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Göztepe, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarıkırmızılılar, Premier Lig'den bu sezon küme düşen Southampton'ın tecrübeli sol beki Ryan Manning'i gündemine aldı. 28 yaşındaki İrlandalı futbolcu için girişimlere başlayan sarı-kırmızılı İzmir temsilcisinin, bu transferi öncelikli hedef olarak belirlediği öğrenildi.

İLK SOMUT ADIM

Sol bek pozisyonunun yanı sıra orta sahanın solu ve stoperde de görev yapabilen Manning'in, teknik heyetin raporuyla transfer listesine alındığı ifade ediliyor. Profesyonel kariyerine Mervue United'ta başlayan Manning, Galway Utd, QPR, Rotherham, Swansea City formalarını da terletti. Göztepe ile İngiliz temsilcisi Southampton arasında bu transferin gerçekleşmesini kolaylaştırabilecek oldukça önemli bir bağ bulunuyor. Her iki kulübün de çoğunluk hisselerine sahip olan Sport Republic'in, Southampton'dan bazı oyuncuları Süper Lig'e kazandırma planı yaptığı konuşuluyor. Bu kapsamda ilk somut adımın Ryan Manning için atılması bekleniyor. Haziran 2027'ye kadar Southampton ile sözleşmesi bulunan başarılı oyuncunun, yeni bir maceraya sıcak baktığı ve teklife olumlu yaklaşabileceği konuşuluyor. Sarı-kırmızılı İzmir ekibi, Mannig transferini mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak için düğmeye bastı.

GÖZ-GÖZ'DE AHMED İYİLEŞTİ

GÖZTEPE'DE sakatlık sevinci yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların orta saha oyuncusu Ahmed Ildız, yaşadığı sakatlığı atlatarak takımla birlikte çalışmalara başladı. Trabzonspor ile oynanan lig karşılaşmasında sakatlanan ve o günden bu yana sahalardan uzak kalan tecrübeli futbolcunun tamamen iyileştiği ve teknik heyetin gözetiminde antrenmanlara katıldığı öğrenildi. Ahmed Ildız'ın, fiziksel durumuna göre Beşiktaş karşılaşmasında sahada olması bekleniyor. Bu sezon sarı-kırmızılı formayı 21 kez sırtına geçiren Ahmed, 9 kez ilk 11'de başlarken, 1 gol atma başarısı gösterdi.

TARAFTARA UYARI GELDİ

Kapalı gişe oynanacak Beşiktaş maçı biletleri başkasına devredilmeyecek

LİGDE yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe'de, satışa çıkar çıkmaz tükenen biletler için yönetimden taraftara bir uyarı geldi. Bu maça özel olarak, kişiler arası bilet devri yasaklandı. Göztepe, dolandırıcılığın önüne geçmek için yalnızca kulübe yapılan devirlerin geçerli olacağını açıkladı. Kulüp, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda sadece Passolig sistemi üzerinden işlem yapılması gerektiğini vurgularken, karaborsada bilet satanların dolandırıcı olduğunu hatırlattı. Yönetim, "Bu maç özelinde kişiler arasında bilet devri yasaktır. Bilet devri yalnızca kulübümüzce yapılacaktır" açıklamasını yaptı.