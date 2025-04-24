Göztepe final aşkına!

KUPA GOLCÜLERİ ROMULO VE MATSUKİ Türkiye Kupası'nda 5 maça çıkan Göztepe, bu maçlarda 14 kez fileleri havalandırmayı başardı. Bu gollerin 10'una ise Romulo ve Matsuki doğrudan katkı vermeyi başardı. İki hücum oyuncusu da 4'er gol ve 1'er asistlik performansa imza attı. Brezilyalı forvet Romulo, kupadaki Beşiktaş maçında 3 gol atarken, Bucaspor 1928 müsabakasında ise 1 gol 1 asistlik katkı verdi. Bir diğer oyuncu Matsuki de Bucaspor 1928 karşılaşmasında 1 gol 1 asist, Gaziantep FK maçında 1 gol ve Kasımpaşa mücadelesinde ise 2 gol üretmeyi başardı.

TRABZON'UN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Göztepe bugün karşı karşıya gelecek. İki takım bu müsabakayla birlikte toplamda 36. kez rakip olacak. Bordo- mavililer ile sarı-kırmızılılar, kupada ise 5. kez karşı karşıya gelecek. Bordo- mavililer ile sarı-kırmızılılar arasında Trabzon'da oynanan 18 karşılaşmada ise Karadeniz ekibi 11 galibiyet elde ederken, İzmir temsilcisi de 3 defa kazandı. 4 maçta da taraflar 1'er puana razı oldu. Trabzon ile Göztepe, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer 4 defa kazanırken, 1 maç da berabere bitti.

LİGDE BAŞKA KUPADA BAŞKA

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Göztepe, bugün karşılaşacağı Trabzonspor müsabakası öncesi ilginç bir istatistikle öne çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de deplasman maçlarında istediği sonuçları alamazken, Türkiye Kupası'nda ise gurbette coşuyor. İzmir ekibi Süper Lig'de şuana kadar çıktığı 15 deplasmanda maçında sadece Beşiktaş'ı mağlup edebildi. Sarı-kırmızılar, diğer maçlarda ise 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak yalnızca 8 puan toplayabildi. Göz- Göz kupada ise çıktığı 5 maçın 4'ünü deplasmanda oynarken tüm maçlarını kazandı.

Göztepe, ilk turda deplasmanda Bucaspor 1928'i grup aşamasında deplasmanda Kasımpaşa ve Erzurumspor FK'yı çeyrek finalde ise yine gurbette Beşiktaş'ı mağlup etti. İzmir ekibi kupada sadece Gaziantep FK ile evinde oynarken bu maçı da kazanmasını bildi. Ligde 15 maçta 16 atıp kalesinde 26 gole izin veren Göztepe, bu konuda da kupada farklı bir görüntü çizdi. Göz-Göz kupadaki 5 maçta rakip ağları 14 kez sarsarken, yalnızca Beşiktaş müsabakasında bir gol yedi.