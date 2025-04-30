Göztepeli Yiğit muradına erdi

Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'na gizlice girdiği anları sosyal medya hesabından paylaşarak maça gitmek istediğinin çağrısında bulunan Yiğit Çetin hayaline kavuştu. Minik taraftar, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın girişimleri ile Başakşehir maçında hayatında ilk kez tribünde yer alarak coşkuya ortak oldu.

EMNİYET MÜDÜRÜNÜN ELİNİ ÖPTÜ

Çankırı'nın hediye ettiği forma ile stada biletli giriş yapan Yiğit Çetin, locada hayatında ilk kez maç izleme sevincini yaşadı. Milletvekili Çankırı, "Gençlerimize doğruyu onları kırmadan incitmeden anlatmalıyız. Bugün Yiğit ilk kez takımını sahada gördü. Onun o mutluluğu her şeye bedeldi" ifadelerini kullandı.

Minik taraftar Yiğit, tribünde maçı izleyenler arasında bulunan İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel ile de biraraya geldi. Yaptığı hareketin yanlış olduğunu dile getiren Çetin, "Hiç maça gitmemiştim. Hep stat çevresinde taraftarın seslerini duyuyordum. Ben sadece heyecanıma yenik düştüm. Ceyda ablam sayesinde ilk kez Göztepe maçını da hem de galibiyetle izlemiş oldum. Ayrıca kulüp başkanımıza da çok teşekkür ederim. Zaten Emniyet Müdürümüzün de elini öperek özür diledim" diye konuştu.