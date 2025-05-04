Göztepe seri istiyor

Süper Lig'de geçen hafta evinde Başakşehir'i 4-1 yenerek 11 maçlık galibiyet hasretini dindiren Göztepe bugün deplasmanda küme düşmesi haftalar önceden kesinleşen Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek. Mücadele BeIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak. Haftaya 43 puanla 4. sıradaki Beşiktaş'ın 9 puan gerisinde giren ancak Avrupa şansını matematiksel olarak sürdüren Göz-Göz kazanıp hem ikide iki yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılarda mücadele öncesi eksiklerin çokluğu dikkat çekiyor. Göztepe'de bugünkü maç öncesi tam 8 oyuncu forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan, sol kanatlar İsmail Köybaşı, Djalma Silva, orta saha oyuncuları Doğan Erdoğan, Solet, Matsuki ve Miroshi, golcü Juan, stoper Bokele bugünkü müsabakada forma giyemeyecek.

DEPLASMANDA KÖTÜ

Sarı-kırmızılılar, sezonun ilk yarısında sahasında ağırladığı Güney temsilcisini 3-1 mağlup etmişti. Deplasmanda oynadığı son 23 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen İzmir ekibi, tek galibiyetini bu sezon Beşiktaş'ı 4-2 mağlup ederek almıştı. Bulgar Stanimir Stoilov'un ekibi, dış sahada da galibiyetler alarak ligin son haftalarında yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor. Bu süreçte performansa göre gelecek sezon planlaması da yapılacak.

ADANA FOBİSİNİ YENMEK İSTİYOR

Bugüne kadar Adana Demirspor'a konuk olduğu 9 Süper Lig maçını da kazanamayan Göztepe (4 beraberlik, 5 mağlubiyet) bu şanssızlık zincirini bugün kırmak için sahaya çıkacak. Adana ekibi karşısında oynadığı son Süper Lig maçını 3-1 kazanan Göz- Göz, bu rekabet tarihinde üst üste iki galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılılar haftalar önce küme düşen rakibini yenerek bir sonraki Hatay maçına moralli çıkmak istiyor.

KADRODA ZORUNLU REVİZYON ZAMANI

Takımda üst üste yaşanan şok sakatlıklar sonrasında teknik heyet 11'de değişim yapacak.

Haftalar önce küme düşen Adana Demir'i yenip 2'de 2 yapmayı amaçlayan Göz-Göz'de teknik direktör Stanimir Stoilov'un özellikle sol kanat bölgesinde sıkıntılı olduğu ifade edildi. Kaburgalarından sakatlanan İsmail'in yerine Nazım Sangare ya da Lassa Nielsen'in o bölgede tercih edileceği kaydedildi. Kalede yine Lis'e şans verecek Bulgar teknik adamın defans üçlüsünü Koray, Heliton ve Furkan'dan oluşturup sağ kanada Ogün'ü, sola Nazım ya da Nielsen'i yerleştirebileceği ifade edildi. Orta alanda Doğan ve Miroshi'nin yokluğunda Dennis'in yanında Ahmed Ildız'a forma vermeyi planlayan tecrübeli teknik adamın, Tijanic'i ofansif orta sahada görevlendirip, ileride Romulo ve Emersonn'la gol arayacağı kaydedildi.

STOILOV'DAN REHAVET UYARISI

Teknik direktör Stanimir Stoilov, Adana Demir maçı öncesi temkini elden bırakmıyor. Bulgar çalıştırıcı, "Adana Demirspor oynadığı karşılaşmalarda hem oyun anlamında hem de özveri anlamında ortaya koydukları performans ile bana göre Süper Lig'de topladığı puandan çok daha fazlasını hak eden bir takım. Taraftarımızın desteğiyle bu zorlu deplasmandan galibiyet ile dönmeyi amaçlıyoruz" cümlelerini kullandı.