Göztepe en iyilerden! İç sahada ligin en iyi 3 takımından birisi oldu

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon iç sahada 35 puan toplayarak Galatasaray (42) ve Fenerbahçe'nin (38) ardından bu alanda en iyi 3 takım oldu.

Göztepe, şu ana kadar Trendyol Süper Lig'de iç sahada sergilediği performansla dikkat çekti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda 2024-2025 sezonunda 16 lig maçına çıkan sarı-kırmızılılar, 10 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken, 1 kez de kaybetti. Söz konusu süreçte 35 puan toplayan İzmir ekibi, bu alanda 42 puanlı Galatasaray ile 38 puanla Fenerbahçe'nin ardından üçüncü basamakta yer alıyor.