Göztepe’nin inadı tuttu

GÖZTEPE sezon başında koyduğu Avrupa hedefi ile ilgili ısrarını sürdürüyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'a elenerek hayal kırıklığına uğrayan sarı-kırmızılılar Süper Lig'de üst üste 2 maçını kazanınca beşincilik yolu açıldı. Eyüpspor'un üst üste puan kaybı yaşadığı dönemde, Göz-Göz'ün çıkışa geçerek Avrupa kupalarına gitme ihtimali yeniden yeşerdi. Haftayı 7. sırada tamamlayan İzmir ekibi ile 5. sırada bulunan Başakşehir arasında 5 puan fark bulunuyor. 6. basamaktaki Eyüp ise 50 puanda. Önümüzdeki hafta ligden düşmesi kesinleşen Hatay maçıyla birlikte kalan 4 maçta İzmir ekibi, 5 puanlık farkı eritirse kupa yoluyla alamadığı Avrupa biletini lig kanalıyla elde edebilir.

FİKSTÜR AVANTAJI DA VAR

Ziraat Türkiye Kupası'nı Galatasaray'ın kazanması halinde lig 5.'sinin de UEFA Konferans Ligi'ne gitme yolu açılacak. Diğer finalist Trabzonspor'un kupayı alması halinde sadece ilk 4 Avrupa kupalarına gidebilecek. Bir bakıma Göz-Göz, Galatasaray'ın da kupayı almasını bekleyecek. Ayrıca fikstür avantajı da Avrupa kupalarına katılma yarışında Göztepe'nin lehine görünüyor. Göz-Göz bu hafta sonu ligden düşmesi kesinleşen Hatayspor ile oynayacak. Başakşehir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ile karşılaşacak.

KAZANIP DİĞERLERİNE BAKACAK

5.'lik kovalayan bir diğer takım Eyüpspor ise ligin dişli takımlarından Kasımpaşa ile karşılaşacak. Göz- Göz'ün Hatay karşısında sürprize uğramaması, Eyüpspor ve Başakşehir'in kaybetmesi halinde, ligin bitimine 3 müsabaka kala İzmir ekibiyle, Avrupa kupalarına katılma barajı arasındaki fark bir anda 2'ye düşebilir. Ayrıca Eyüp son haftayı bay geçeceği için rakiplerinden bir maç az oynaması da İstanbul ekibi için dezavantaj olacak. Göz-Göz'ün son 4 maçı firesiz tamamlaması halinde gözden çıkardığı Avrupa Kupaları'na katılma ihtimali oldukça güçlü gözüküyor.

STANİMİR STOİLOV'DAN REKABET VURGUSU

SÜPER Lig'de haftalar önce küme düşen Adana Demirspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Göztepe, aylar sonra yeniden yükselişe geçti. Önceki hafta evinde Başakşehir'i 4-1'lik skorla geçen sarı-kırmızılılar Adana'dan da galip ayrılarak uzun süre sonra üst üste iki galibiyetle seri yakaladı. Eksiklerin çokluğu nedeniyle rekabette azalma olduğunu da vurgulayan Stoilov sözlerini şöyle sürdürdü: "Belki de bazı oyuncular bununla beraber bir tembellik yaşamış olabilirler. Bu güçlü aile için ve taraftarlarımız için ilk dakikadan son dakikaya kadar mücadele etmeliyiz. Kazansak da kazanmasak da dinamizm, agresiflik ve ikili mücadeleler anlamında her zaman oynaması gereken o güçlü oyunu oynamalıyız. Göztepe ailesini her zaman mutlu etmeliyiz. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum."

5 AY SONRA DIŞARIDA GÜLDÜ

GÖZTEPE'NIN son haftalardaki yükselişi ile deplasman kabusu da sona erdi. Geçtiğimiz hafta Rams Başakşehir'i, Gürsel Aksel Stadyumu'nda 4-1 yenerek 11 maçlık kazanamama serisini sonlandıran İzmir ekibi, 34. hafta mücadelesinde de Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederek bu kez de 5 ay sonra deplasman galibiyeti aldı. Göztepe, son olarak 2024 yılının kasım ayında ligde Beşiktaş'a karşı dış saha galibiyet elde etmişti. Bu arada İzmir ekibi, gelecek hafta iç sahada oynanacak Hatayspor müsabakasını kazanarak bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yapmak istiyor.

SON HAFTALARA DAMGA VURDU

GÖZTEPE'NIN deneyimli golcülerinden Kubilay Kanatsızkuş, son haftalarda takımını sırtlayan isim oldu. Geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçında 1 gol 1 asistlik katkı veren 28 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor karşılaşmasında 1 gol atarak son iki maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Bu sezon takımının lig maçlarında 533 dakika süre alan futbolcu diğer golünü ise 1-1 biten Gaziantep FK maçında atmıştı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da toplam 68 dakika süre alan Kubilay'ın Kasımpaşa ile oynanan grup maçında da 1 gol 1 asisti bulunuyor. Göz- Göz'ün tecrübeli isminin sözleşmesi Haziran ayında sona erecek. Kubilay gibi David Tijanic de skora katkı koymayı sürdürdü. Geçen haftaki Başakşehir mücadelesinde takımın 3. golünü kaydeden Ahmet Ildız'a gol pasını veren 27 yaşındaki oyuncu bu hafta da Lasse Nielsen'in golünün hazırlayıcısı oldu. Böylelikle ligdeki asist sayısını da 8'e yükseltti.