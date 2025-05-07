Göztepe’de Heliton bilmecesi

Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma hedefiyle mücadele eden Göztepe'de savunma oyuncusu Heliton ile ilgili büyük bir belirsizlik yaşanıyor. Alınan bilgiye göre, Brezilyalı futbolcunun menajeri geçtiğimiz günlerde Göztepe yönetimiyle görüşmek için İzmir'e geldi. Ancak ilk görüşme bir anlaşma sağlanmadan sona erdi. Tecrübeli savunma oyuncusunun Adana Demirspor karşısında kadroda yer almaması ise büyük bir şaşkınlık yarattı. İki sezondur Göztepe'nin savunmasında kilit oyuncu olan Heliton'un bu maçta kadro dışı bırakılması, hem taraftarlar hem de futbol camiası tarafından sorgulandı. Kulübün bu durumla ilgili açıklama yapmaması ise belirsizliği daha da derinleştirdi.

TARAFTAR AÇIKLAMA BEKLİYOR

Taraftarlar, yönetimin bu konuda sessiz kalmasını eleştiriyor ve bir açıklama yapılmasını bekliyor. Ligin bitimine 4 hafta kala takımın önemli oyuncularından biri olan Heliton'un kadro dışı bırakılması büyük bir tepkiyle karşılandı. Taraftar, yönetimin bu belirsizlik karşısında daha şeffaf ve kararlı olmasını istiyor. Heliton'un Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Ancak sözleşmede 1 yıl opsiyon bulunurken, kulübün bunu kullanıp kullanmayacağı da belirsiz.

KULÜBEDE YELLER ESİYOR

Göztepe, 2 hafta üst üste galip gelerek yeniden üst sıralara göz dikerken, sakatlıklar nedeniyle oldukça sıkıntılı günler geçiriyor. Heliton'un kadroya alınmaması, Bokele, Juan, İsmail, Matsuki, Djalma, Miroshi, Doğan ve Solet'in sakatlıkları nedeniyle kadroda neredeyse oynayacak oyuncu bulamayan Göz-Göz'de yedek kulübesinde adeta yeller esmeye başladı. Adana Demirspor müsabakasında sadece 7 tane yedek oturdu. Bu 7 yedeğin 3'ü altyapı çıkışlı oyunculardan oluşurken, kaleciler Arda ve Emircan, orta sahada Victor, hücumda Emersonn, U19 oyuncusu Emir Enes Araz ve Ege Yıldırım, sağ bek Ogün Bayrak Stanimir Stoilov'dan forma şansı bekledi.

SARI-KIRMIZILILAR 3'TE 3 PEŞİNDE

SON 2 maçından galip gelerek yeniden umutlanan İzmir ekibi, Hatayspor karşısında galip gelerek 3'te 3 yapmak istiyor. İzmir temsilcisi, 11 karşılaşma boyunca kazanamayınca sıkıntılı bir sürecin içine girmişti. Göz-Göz, bu hafta sonu Hatayspor karşılaşmasında kazanarak serisini sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov, oyuncularını birebir toplantılarla motive ederken, antrenmanlarda ise tempoyu arttırdığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk maçında zayıf rakibinden sadece 1 puan koparabilmişti.

GÖZTEPE BU SEZON EVİNDE KRAL OLDU

GÖZTEPE Süper Lig'de evinde sergilediği performansla dikkat çekti. Gürsel Aksel'de bu sezon 16 lig maçına çıkan sarı-kırmızılılar 10 galibiyet ve 5 beraberlik elde ederken 1 kez kaybetti. 35 puan toplayan İzmir ekibi, G.Saray (42) ile F.Bahçe'nin (38) ardından 3. oldu.