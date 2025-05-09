Romulo’ya çizme kancası

İki yıllık aranın ardından geri döndüğü Trendyol Süper Lig'de fark yaratan Göztepe'nin yıldız golcüsü Romulo Cardoso transfer gündeminden düşmüyor. Performansıyla bu sezon dikkat çeken ve Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanında Ajax ve Feyenoord'un istediği Romulo'ya bir talip de İtalya'dan çıktı. Serie A'nın dev ekiplerinden Roma'nın temsilcilerinin çok kısa bir süre içinde Brezilyalı hücumcu için Türkiye'de olacakları öğrenildi. 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi bulunan 1.93 boyundaki santrforun transferi için Roma'nın yüksek bir ücreti ödemeye hazır olduğu kaydedildi. Devre arasında Feyenoord'un 12 milyon Euroluk teklifini İzmir ekibi reddetmişti. İtalyan devinin 12 milyon Euro'luk teklifin üzerine çıkmaya hazır olduğu gelen bilgiler arasında.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY

İzmir ekibinin transfer görüşmelerinde mutlaka bir sonraki satıştan pay maddesi de sözleşmeye ekleteceği ifade edildi. Göz-Göz, 23 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu devre arasında kullanıp Brezilya ekibi Athletico Paranaense'ye 2.5 milyon Euro ödemişti. Süper Lig'de 26 maça çıkan Sambacı, 11 gol ve 9 asiste imza attı. Ayrıca Türkiye Kupası'ndaki 4 mücadelede de 4 kez ağları sarstı.

LEVENT YÜKSEL'LE COŞACAKLAR

SÜPER Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Hatayspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe maç öncesinde 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Levent Yüksel konseriyle coşacak. Göztepeli taraftarların her maç başında klasikleşen 'Med Cezir' şarkısını bu kez ünlü sanatçı büyük bir coşkuyla tribünlerle birlikte söyleyecek. Kulüp, "11 Mayıs'ta Med Cezir'i hep birlikte söylüyoruz" başlıklı açıklamayla Levent Yüksel müjdesini taraftarlarına duyurdu. Sanatçı konserin ardından Hatay maçını izleyecek.