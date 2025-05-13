Göz-Göz fırsat tepti

SÜPER Lig'de rakiplerinin puan kaybettiği haftada Hatayspor ile berabere kalan Göztepe, önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Avrupa kupalarına katılma hayaliyle ilk 5 mücadelesi veren sarı-kırmızılı ekip, 5. sıradaki Başakşehir ve 6. sıradaki Eyüpspor'un mağlup olduğu haftada avantaj elde edemedi. Ayrıca kendisini bir puan geriden takip eden Trabzonspor'un G.Saray'a yenilmesiyle arayı açma fırsatını da tepmiş oldu.

YARIŞTA GERIDE KALDI

Küme düşmesi kesinleşen Hatayspor karşısında taraftarının önünde bir puanla yetinen sarı-kırmızılılar, son 3 haftaya Başakşehir'in 4 puan, Eyüpspor'un ise 3 puan gerisinde girdi. Yarın oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde lider Galatasaray, Trabzon'u yenerek kupaya uzanırsa sezonu 5. sırada bitiren takım ayrıca Avrupa biletini alacak.

ROMULO SUSKUNLUĞA BÜRÜNDÜ

Sarı-kırmızılılar son üç maçta Çaykur Rizespor (D), lider Galatasaray (İ) ve Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bu arada Göztepe'nin 23 yaşındaki Brezilyalı golcüsü Romulo Cardoso, ligde 6 haftadır sessiz kaldı. Takımın hücum hattındaki önemli silahlarından biri olan genç futbolcu, ligde son 6 maçtır fileleri havalandıramayarak gol orucuna girdi. Romulo, bu sezon 31 karşılaşmada 15 gol, 10 asistlik bir performans ile Avrupa ve Türkiye'den birçok takımın dikkatini çekmişti.

'İLK HEDEFİMİZ DAHA REKABETÇİ ORTAM'

HATAY maçının ardından teknik direktör Stanimir Stoilov, "Bugün oyunu değiştirmeye çalıştığımız dakikalarda Heliton'u santrfora aldık. Çünkü bu bölgede oynayan diğer oyuncularımızın sakatlıkları sürüyor ve burada bir seçeneğimiz yoktu. Seneye ilk hedefimiz her pozisyonda çok rekabetçi bir ortam yaratmak ve aynı zamanda kaliteyi de artırmak. Biraz daha yaratıcı oyunculara ihtiyacımız var ama öncelikle bu sezon kalan maçlarımızı en iyi şekilde bitireceğiz" dedi.

KÜÇÜK ÇOCUĞU YARALAYAN O TARAFTAR TUTUKLANDI

HATAY maçı sonrası, taraftarlar arasında çıkan gerginlik sırasında bir kişi, öfkeyle stadyumda bulunan plastik koltuğa tekme attı. Tekmenin etkisiyle kopan koltuk parçası, tribünde bulunan küçük bir çocuğun başına isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle kimliği tespit edilen şüpheli B.K. hemen yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, dün Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikte yapılan sorgunun ardından şüpheli B.K., "kasten yaralama" suçu dahilinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı çocuğun ise sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.