Göztepe’de değişim kapıda

Trendyol Süper Lig'de Hatay beraberliği ile Avrupa hedefini zora sokan Göztepe'de yönetim gelecek sezon için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılıların, bu sezon sorun yaşadığı 1 numaralı mevkii için rotasyona hazırlandığı öğrenildi. Son haftalarda performansıyla eleştirilerin odağında olan Polonyalı file bekçisinin, sezon sonunda sarıkırmızılı kulüple yollarını ayırması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde oynanan Hatay karşılaşmasında teknik direktör Stanimir Stoilov'un sürpriz bir kararla Lis'i yedeğe çekip kaleyi genç kaleci Arda Özçimen'e teslim etmesi, ayrılık iddialarını daha da güçlendirdi. Özellikle kritik maçlarda yaptığı hatalar, Lis'in kredisini tüketmesine neden oldu.

GENÇ KALECİ GÜNDEMDE

Yönetimin, sezon sonuna kadar altyapıdan yetişen Arda'yı birinci kaleci olarak sahaya sürmeyi planladığı ve yeni sezonda da kaleyi tamamen genç eldivene teslim edeceği belirtiliyor. Göztepe, kaleci rotasyonunu güçlendirmek adına geleceğe yatırım yapma hedefiyle Adana Demirspor'un 16 yaşındaki yetenekli kalecisi Deniz Dönmezer'i radarına aldı. Genç kalecinin gelişimiyle ilgilenen sarı-kırmızılılar, Deniz'i Arda'nın yedeği olarak düşünüyor. Adana ekibinin altyapısından yetişen Deniz geçen yaz profesyonel olarak Süper Lig'de boy göstermeye başlamıştı.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

POLONYALI file bekçisi Mateuzs Lis bu sezon 30 karşılaşmada görev alırken kalesinde 38 gol gördü. Lis, bu sezon sadece 7 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Sezon başında as kaleci olarak Arda düşünülse de, taraftar baskısı ve tecrübe endişesi nedeniyle yönetim Lis'in bonservisini alarak kaleyi ona emanet etmişti. Ancak beklentilerin altında kalan performansı, hem yönetimi hem de teknik heyeti tatmin etmedi.

GÖZTEPE'DE ROMULO AVRUPA'NIN GÖZDESİ

GÖZTEPE, golcüsü Romulo Cardoso'ya da yeni sezonda veda etmeye hazırlanıyor. 1.5 yıldır forma giyen Brezilyalı oyuncu Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. Attığı goller ve yaptığı asistlerle ön plana çıkan Sambacı'ya Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma ile Fransa'dan Monaco takımları talip oldu. Bu ekiplerin dışında 3 kulübün daha Romulo için girişimlerde bulunacağı kaydedildi. Romulo için Sport Republic şirketinin 15 milyon Euro ve üzerinde gelir beklediği belirtildi.