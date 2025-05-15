Hoşgeldin Göztepe

GÖZTEPE Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde gösterdiği üstün performansın ardından Play-Off'larda da fırtına gibi eserek bitime bir maç kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekip, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada İl. Şehri Uşak'ı 70-59 mağlup ederek Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Göztepe, ilk periyotta 20-13'lük skorla öne geçti. İkinci çeyrekte de tempoyu sürdüren İzmir temsilcisi, devreye 35-24'lük skor avantajıyla girdi.

Üçüncü periyotta farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-kırmızılılar, bu bölümü 52-42 üstün tamamladı. Son çeyrekte de oyun disiplininden kopmayan Göztepe, parkeden 70-59'luk galibiyetle ayrılarak hem sahada hem de tribünlerde büyük sevinç yaşattı. İzmir'in köklü kulübü Göztepe, son maç öncesinde şampiyonluğunu ilan etti.

Göztepe'nin futbol takımı kaptanı İsmail Köybaşı, Doğan Erdoğan, Ogün Bayrak, Arda Özçimen, Bokele, Heliton ve Emersonn'da maçı tribünden takip etti.

Sezon boyunca ortaya koyduğu istikrarlı performans, mücadeleci oyun anlayışı ve takım ruhuyla dikkat çeken sarı-kırmızılılar, gelecek sezon Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde mücadele edecek olmanın gururunu yaşıyor. Göztepe camiası, bu büyük başarıyla birlikte hem teknik ekibi hem de oyuncuları alkışlarla kutlarken, İzmir basketboluna da yeni bir heyecan kazandırmanın sevincini yaşıyor.