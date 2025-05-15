Sola Matheus Göztepe'nin transfer listesine girdi!

MİROSHİ İYİLEŞTİ Göztepe'de, sakatlıklar nedeniyle zorluklar yaşadığı bu dönemde sevindirici bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan genç oyuncu Miroshi, tamamen iyileşti ve takımla birlikte antrenmanlara başladı. 22 yaşındaki stoper ve ön libero mevkilerinde görev yapabilen Miroshi'nin sahalara dönüşü, teknik heyet tarafından memnuniyetle karşılandı. Oyuncunun Rize maçında 2. yarı şans bulması bekleniyor.

GÖZ-GÖZ'DE 2 İSİM YOLCU

Sezonun bitişine kısa bir süre kala Göztepe'de ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Romulo'yu en az 15 milyon Euro bedelle uğurlamaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda orta saha Kuryu Matsuki ve golcü Juan Silva'nın geleceği de merak konusu oldu.

Göztepe'nin yüzde 70 hisselerini elinde bulunduran Sport Rebuplic şirketinin yönettiği İngiliz ekibi Southampton'ın bonservisli oyuncuları olan Matsuki ve Juan'ın yeni sezonda takımda kalmasının zor olduğu bildirildi. Gelecek sezon Championship'te boy gösterecek Southampton takımının Matsuki ve Juan'ı hazırlık kampına dahil edeceği ifade edildi.