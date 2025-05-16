Göztepe umudunu koruyor!

Hatayspor önünde evinde 2 puan kaybetmesine rağmen Göz-Göz'ün Avrupa umudu sürüyor. Şampiyonluğa yaklaşıp ligi ilk ikide bitirmesi garanti olan Galatasaray'ın kupayı da kazanmasıyla bu sezonu 5'inci tamamlayan takım UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanırken, İzmir ekibi bitime 3 hafta kala bu sıranın 4 puan gerisinde yer alıyor. 47 puanla 7'nci basamakta yer alan Göztepe, 6'ncı Eyüpspor'u 1 puan, 5'inci Başakşehir'i ise 4 puan geriden takibini sürdürdü.

RİZE MAÇI ÖNEMLİ

Kalan 3 maçta Çaykur Rizespor (D), Galatasaray ve Kasımpaşa (D) ile karşılaşacak sarı-kırmızılıların matematiksel olarak Avrupa şansı sürerken, maç fazlası olan Eyüpspor'un 2 maçı kaldı. Şu an Avrupa için en avantajlı ekip konumunda olan Başakşehir ise Kasımpaşa (D), Adana Demirspor ve Galatasaray'la (D) oynayacak. Geride kalan tüm maçlarını kazanmayı hedefleyen Göz-Göz, özellikle Başakşehir'in 1 mağlubiyet ve beraberlik almasını bekleyecek.