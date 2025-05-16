Göztepe’de Köhn bombası

Yeni sezonun kadro planlamasına başlayan Göztepe'ye sol bek pozisyonu için bomba bir isim teklif edildiği iddia edildi. Bonservisi Galatasaray'da olan ve geçen sezonu kiralık olarak Alman ligi ekiplerinden Werder Bremen'de geçiren Derrick Köhn'ün Göztepe'ye menajerler aracılığıyla önerildiği öğrenildi. 26 yaşındaki Alman sol bekin Eyüpspor ile birlikte bir Süper Lig kulübüne daha teklif edildiği gelen bilgiler arasında. Werder Bremen Köhn'ün satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıklarken, Galatasaray'ın da futbolcuyu Türkiye'de bir kulübe kiralamasına kesin gözüyle bakılıyor. Deneyimli futbolcu Bundesliga 1. Lig'de bu sezon 17'si ilk 11'de olmak üzere 29 karşılaşmaya çıktı, 2 gol ve 2 asist yaptı.