Trendyol Süper Lig'de geçen hafta evinde küme düşmesi kesinleşen Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, Türkiye Kupası'nı Galatasaray'ın kazanmasıyla umudunu koruyor. Hatayspor önünde evinde 2 puan kaybetmesine rağmen Göz-Göz'ün Avrupa umudu sürüyor. Şampiyonluğa yaklaşıp ligi ilk ikide bitirmesi garanti olan Galatasaray'ın kupayı da kazanmasıyla bu sezonu 5'inci tamamlayan takım UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanırken, İzmir ekibi bitime 3 hafta kala bu sıranın 4 puan gerisinde yer alıyor. 47 puanla 7'nci basamakta yer alan Göztepe, 6'ncı Eyüpspor'u 1 puan, 5'inci Başakşehir'i ise 4 puan geriden takibini sürdürdü.

RİZE MAÇI ÖNEMLİ

Kalan 3 maçta Çaykur Rizespor (D), Galatasaray ve Kasımpaşa (D) ile karşılaşacak sarı-kırmızılıların matematiksel olarak Avrupa şansı sürerken, maç fazlası olan Eyüpspor'un 2 maçı kaldı. Şu an Avrupa için en avantajlı ekip konumunda olan Başakşehir ise Kasımpaşa (D), Adana Demirspor ve Galatasaray'la (D) oynayacak. Geride kalan tüm maçlarını kazanmayı hedefleyen Göz-Göz, özellikle Başakşehir'in 1 mağlubiyet ve beraberlik almasını bekleyecek. Sarıkırmızılılar ve Başakşehir arasında ikili averajda eşitlik söz konusu olurken, İzmir ekibi genel averajda rakibini geçmiş durumda. Ligde 3'üncü Beşiktaş ve 4'üncü Samsunspor ise Galatasaray'ın kupayı almasıyla önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına gitmeyi garantiledi.