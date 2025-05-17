Göz-Göz, Diop’u istiyor

Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, orta saha takviyesi için rotasını Belçika'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Belçika 2. Ligi'nde şampiyon olan Zulte Waregem'de forma giyen 21 yaşındaki Senegalli orta saha Pape Demba Diop'u kadrosuna katmak istiyor. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun kulübü ile temasların başladığı öğrenildi. Hem U20 hem de U23 seviyelerinde Senegal Milli Takımı oyuncusu olan Diop, Zulte Waregem'in bu sezon şampiyon olup 1. Lig'e yükselmesinde önemli bir rol oynadı. Belçika'nın ikinci ligindeki en iyi oyuncular arasında gösterilen Diop, vizyonu, hücumdaki etkinliği, savunmaya yardım etmesi ve pas isabeti özellikleriyle modern, dinamik bir orta saha oyuncusu olarak ortaya çıktı.

DEĞERİ 700 BİN EURO

Genç futbolcuyu Göz-Göz ile birlikte Fransa ve İtalya'daki kulüplerin de takip ettiği gelen bilgiler arasında. Sezon başında Zulte Waregem ile olan sözleşmesini uzatmasına rağmen, Diop'un sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 'Transfermarkt'ta 700 bin Euroluk değeri olan Senegalli milli oyuncunun transferi ile ilgili somut gelişmelerin önümüzdeki haftalarda yoğunlaşabileceği kaydedildi.

BELÇİKA'DA YAKIN TAKİBE ALINDI

İzmir ekibi Göztepe'nin özellikle son haftalarda, Senegalli orta saha oyuncusunu izlemek için Belçika'ya gözlemciler gönderdiği ifade edildi. Genç orta saha oyuncusu, ilk olarak Senegal'in şampiyon olduğu 2023 U20 Afrika Uluslar Kupası'nı gol kralı olarak bitirdikten sonra büyük ilgi görmüştü. Diop, bu sezon da Zulte Waregem'de 6 gol, 6 asistlik bir rakam yakalayarak, hücumcu bir orta saha olarak fark yaratmayı başardı.

HATAY'A YARDIM TIRI

Göztepe Spor Kulübü, yaptığı resmi açıklamada 6 Şubat depreminden etkilenen Hatay'daki çocuklar için yardım tırı hazırladıklarını ifade etti ve sarı-kırmızılı taraftarların da desteğini istedi. "100. yılımızda umuda yolculuk" başlıklı bir açıklamada, 16 Mayıs ile 26 Mayıs tarihleri arasında Gürsel Aksel Stadyumu'nda yer alacak konteynerlerde yardım malzemelerinin toplanacağı belirtildi.