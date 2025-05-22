Göztepe Başkanı Ankersen: En büyük hedefim Avrupa

Göztepe'de Türk futbolunun ilk yabancı kulüp başkanı olarak 3 yıl önce göreve gelen Danimarkalı Rasmus Ankersen, Süper Lig'deki ilk sezonu değerlendirdi. Ligde özellikle ilk yarıda çok iyi bir çıkış yapan ancak ikinci yarıda son haftalarda Avrupa hedefini kaçıran sarı-kırmızılılarda Ankersen, yazılı bir açıklama yaptı. Taraftara desteklerinden ötürü teşekkür eden Danimarkalı başkan, "Her yıl takımı daha iyi hale getiriyoruz. Ama önümüzdeki yıl bir adım daha atmalıyız" diyerek yine Avrupa Kupaları hedefini işaret etti.

TAKIM İSKELETİ KORUNMALI

Ankersen, "Göztepe Başkanı olarak en büyük hedefim kulübü yeniden Avrupa'ya taşımak. Ve hissediyorum ki sizin desteğinizle gelecek sezon bu ligde ilk beş içinde yer almak için gerçekten güçlü bir fırsatımız olacak. Ama önümüzde çok ciddi bir çalışma süreci var. Her şeyden önce, yeniden çok rekabetçi bir kadro kurmamız gerekiyor. Takımın iskeletini muhafaza etmeli, biraz istikrar sağlamalı ve bu sezonun olumlu yönlerini korurken, aynı zamanda kadroya kalite katmalıyız" ifadelerini kullandı.

YAŞINI ALMIŞ YILDIZ İSİMLERE VETO GELDİ

ANKERSEN, yıldız transferine karşı olduğunu açıkladı. Ankersen, "Büyük kulüplerden yaşını almış yıldız oyuncuları transfer eden tiplerden olmadığımızı biliyorsunuz. En iyi günleri geride kalmış oyuncuları değil, en iyi günleri henüz önünde olan oyuncuları istiyoruz. Göztepe camiasının mücadele ruhunu yansıtan oyuncular istiyoruz ve biz de tam olarak bunun için oyuncu izliyoruz. Bu yüzden büyük yetenek değil, bizim futbol anlayışımıza ve kulüp kültürümüze uygun doğru yeteneği arıyoruz" dedi.

"BENİM ÖZEL TUTKUM AKADEMİ"

"ÖNÜMÜZDEKİ sezon için heyecanla bekleyeceğimiz pek çok şey var" diyen Göztepe Başkanı Ankersen, "Bunlardan biri elbette A takım ve kadro yapısı ancak benim özel bir tutkum da akademi. Göztepe'ye geldiğimiz günden beri bir akademi inşa etmek istiyorduk. Ne yazık ki büyük ihtiyaç duyduğumuz tesisi inşa edebileceğimiz araziyi henüz temin edemedik. Önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde bu konuda önemli ilerleme kaydedebileceğimizi umuyorum. Ancak bunun için beklemek istemiyoruz. Bir an önce başlamak istiyoruz. Gelecek ay kulübümüz oldukça ilgi çekici bir duyuru yaparak, Göztepe'nin geleceğini inşa edecek özel yeteneklerin yetiştirileceği vizyoner bir yapının temellerini atacak. Tüm Türkiye'den, hatta yurt dışından oyuncular transfer ederek, aslında bir A Takım mantığıyla işleyecek bir genç takım kurmak istiyoruz" dedi.