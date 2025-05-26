Göztepe’de Vinicius hamlesi

Trendyol Süper Lig'de bu sezon Avrupa kupalarına katılma hedefini gerçekleştiremeyen Göztepe, önümüzdeki sezon için çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Romulo Cardoso'nun yaz döneminde ayrılma ihtimaline karşı transfer çalışmalarını hızlandırırken, rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. İzmir temsilcisinin, Brezilya Serie B ekiplerinden Operario Ferroviario forması giyen 25 yaşındaki forvet Vinicius Mingotti'yi gündemine aldığı öğrenildi. Kulüp yetkilileri, Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Mingotti için ön temas kurmaya hazırlanıyor. Oyuncunun menajeriyle ilk temasların kısa süre içinde kurulması ve transferin ekonomik boyutunun detaylandırılması bekleniyor. Göztepe yönetimi, hem oyuncunun kulübüyle hem de kendisiyle yapılacak görüşmelerin ardından transferde somut adımlar atmayı planlıyor.

ÇOK YÖNLÜ OYNAYABİLİYOR

Mingotti, bu sezon Operario formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Brezilya temsilcisiyle 22 maça çıkan Mingotti, 5 gol atarken 1 de asist yaparak takımının hücum hattına önemli katkılar sağladı. Fiziksel gücü, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle öne çıkan Mingotti, yalnızca santrafor olarak değil, aynı zamanda forvet arkasında da görev yapabiliyor. Bu çok yönlü oyun tarzı, teknik heyetin ilgisini çeken başlıca faktörlerden biri oldu. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, oyuncunun hem gol yollarındaki etkinliği hem de ofansif çeşitliliği sayesinde Süper Lig'e kısa sürede adapte olabileceğini düşünüyor. Ayrıca genç yaşına rağmen sahip olduğu profesyonel deneyim, kulübün uzun vadeli planlarına da uyum sağlıyor.

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Profesyonel kariyerine Novorizontino'da başlayan Vinicius, Atlethico, Tombense, Mirassol, Bahia, Moreirense formalarını da terletti. Kulüp kariyerinde 149 resmi maça çıkan Sambacı yıldız adayı rakip fileleri 31 kez sarsarken, 7 asistlik performans sergiledi.