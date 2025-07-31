Göz-Göz iş bitirdi

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, transferde dur durak bilmiyor. Şimdiye kadar kadrosuna yeni önemli takviye yapan sarı-kırmızılılar, iki yabancı oyuncunun daha peşine düştü. Göz-Göz yönetimi, teknik direktör Stanimir Stoilov'un ısrarla istediği sağ bek takviyesi için aradığı ismi yine Brezilya pazarında buldu. Atletico Goainense forması giyen Brezilyalı sağ bek, Ruan Gregorio Teixeira ile her konuda anlaşma sağlandı. 30 yaşındaki Sambacı'nın en kısa sürede İzmir'e gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar, orta saha pozisyonu için de rotasını Portekiz'e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Porto'da forma giyen Angolalı orta saha Domingos Andrade'yi de listesine aldı.

YILDIZINI PARLATACAK

Göztepe ile Porto'nun oyuncunun bonservisi konusunda görüşme halinde olduğu ve transferin kısa süre içinde netlik kazanacağı kaydedildi. Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan 22 yaşındaki futbolcunun, Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi. Avrupa'dan birçok yabancı oyuncuyu kadrosuna katıp parlatan Göztepe yönetimi, bu kez Andrade'yi de bu hedefle İzmir'e getirmeyi hedefliyor.

GÖZTEPE, ISAAC SOLET'İ TAKİP ETMEYİ BIRAKTI

GÖZTEPE Spor Kulübü resmi Instagram hesabı, sakatlığı sebebiyle geçen sezonun büyük bir bölü- 17 münü kaçıran ve takımdan ayrılması beklenen orta saha Isaac Solet'i takip etmeyi bıraktı. Bu gelişmenin ardından Orta Afrikalı oyuncu da sarı-kırmızılıları takipten çıktı ve profilindeki 'Göztepe' yazısını kaldırdı.