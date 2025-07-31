Göztepe’ye Fenerbahçe’den iki genç futbolcu!

Transfer döneminde şu ana kadar Arda Okan Kurtulan, Allan Godoi, Rhaldney, Junior Olaitan, Amin Cherni, Janderson ve İbrahim Sabra'yı renklerine bağlayan Süper Lig ekibi Göztepe'nin Fenerbahçe'den iki genç futbolcuyu kadrosuna dahil ettiği bildirildi.

Sarı-kırmızılıların 18 yaşındaki kaleci Nevzat Tan Uzel ile orta saha Anıl Bostan'ı transfer ettiği bildirildi. Göztepe'nin iki futbolcu için Fenerbahçe'ye bonservis ödemeyeceği, sonraki satışından yüzde 30 pay vereceği ifade edildi.

Dış transferde çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Göz-Göz, Brezilya Serie B takımlarından Atletico Goianiense forması giyen 30 yaşındaki sağ bek Ruan Teixeira ile her konuda anlaşma sağladı. Ruan'ın hafta sonuna kadar İzmir'e gelip sağlık kontrolünden geçeceği ve bir aksilik yaşanmazsa resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Göztepe'nin birçok takımın peşinde koştuğu Brezilyalı golcü Romulo ve Nijeryalı orta saha Dennis'i satması durumunda transferlere devam edeceği belirtildi.