Fener’den Göz-Göz’e iki genç

TRANSFER döneminde şu ana kadar sağ bek Arda Okan Kurtulan, stoper Allan Godoi, orta saha oyuncuları Rhaldney ile Junior Olaitan, sol Amin Cherni ve forvet Janderson'la İbrahim Sabra'yı renklerine bağlayan Süper Lig ekibi Göztepe'de sıra yerliye geldi. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe'den iki genç futbolcuyu kadrosuna dahil ettiği bildirildi. Göz-Göz'ün sarı-lacivertli ekipten 18 yaşındaki kaleci Nevzat Tan Uzel ile orta saha Anıl Bostan'ı transfer ettiği öğrenildi. Göztepe'nin iki futbolcu için Fenerbahçe'ye bonservis ödemeyeceği, sonraki satıştan yüzde 30 pay vereceği ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, gelecek vaat eden iki yıldız adayını renklerine sağlayarak geleceğe de yatırım yapmış oldu.

U19 TAKIMI'NDA OYNADILAR

File bekçisi Nevzat Uzel, geçen sezon Fenerbahçe U19 takımında 10 karşılaşmada görev aldı. Anıl Bostan ise 2'si ilk 11 olmak üzere 8 maça çıktı. İki oyuncunun formasını giydiği Fenerbahçe U19 takımı geçen sezon U9 Elit Lig A'yı 9. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılılar, kadro rotasyonu için özellikle sol bek transferi için arayışlarını sürdürüyor. Yurtdışı ve Türkiye'de arayışlarına devam eden Göztepe, sezon başlayana kadar bu transferi bitirmek istiyor. Ayrıca kurmaylar, İstanbul ekiplerinde boşa çıkacak olan fırsat transferlerini de kovalayacak.

TEİXEİRA GELİYOR

DIŞ transferde çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Göz-Göz, Brezilya Serie B takımlarından Atletico Goianiense forması giyen 30 yaşındaki sağ bek Ruan Teixeira ile her konuda anlaşma sağladı. Ruan'ın hafta sonuna kadar İzmir'e gelip sağlık kontrolünden geçeceği ve bir aksilik yaşanmazsa resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.