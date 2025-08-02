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Haberler Göztepe Djalma kesin olarak ayrıldı

Djalma kesin olarak ayrıldı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Djalma kesin olarak ayrıldı

Geçen sezon başında AEL Limasol takımından 1+1 yıllığına Göztepe'ye imza atan Brezilyalı sol bek Djalma Silva ile kesin olarak yola devam edilmeyecek. Geçen sezon Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Samsunspor maçında sol diz ön çapraz bağlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan ve yaklaşık 9 ay sahalardan uzak kalan Djalma'nın sözleşmesindeki opsiyonunun kullanılmayacağı ifade edildi. Son olarak Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında tribündeki yerini alan 30 yaşındaki futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği ise henüz netlik kazanmadı. Göztepe formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Silva, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan tecrübeli oyuncunun yerine İzmir ekibi, Tunuslu sol bek Amine Cherni'yi renklerine bağlamıştı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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