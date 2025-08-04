Göztepe’de yeni golcü Janderson

TRENDYOL Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe, transfer hamleleriyle adından söz ettiriyor. Sarı-kırmızılıların Brezilya'nın Vitoria takımından kadrosuna kattığı 26 yaşındaki forvet oyuncusu Janderson de Carvalho Costa, hazırlık maçlarındaki performansıyla taraftarları heyecanlandırdı.

Oynadığı iki hazırlık maçında rakip fileleri 3 kez havalandıran 1999 doğumlu futbolcu, teknik heyet ve taraftarların yüreğine su serpti. Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala, Brezilyalı golcü performansıyla, Göz-Göz'ün gol yollarındaki en büyük kozlarından olan ayrılma arefesindeki Romulo Cardoso'ya alternatif olabileceğini gösterdi. Slovenya kampında başlayan yoğun hazırlık sürecinde sarı-kırmızılılar, Janderson'un golcü kimliğiyle fark yaratıyor. Başarılı futbolcu, Antalyaspor karşısında galibiyeti getiren tek golü attıktan sonra, önceki gün Manisaspor karşısında 2 kez ağları havalandırdı.

STOİLOV'UN GÜVENİNİ KAZANDI

Sambacı, hücum hattındaki etkinliğiyle teknik direktör Stanimir Stoilov'un güvenini kazandı ve forvet rotasyonunda kilit bir rol oynayacağının sinyallerini verdi. Brezilyalı golcü Romulo için transfer söylentileri devam ederken, Janderson'un performansı sarı-kırmızılı taraftarlara umut aşıladı. Romulo'nun olası ayrılığı durumunda hücum hattını sırtlayabilecek bir isim olarak görülen Göz-Göz'ün yeni Brezilyalı santrforu, hızı, bitiriciliği ve saha içindeki enerjisiyle şimdiden taraftarların sevgilisi oldu.

YENİ İSİMLER SON PROVADA GOL ŞOV YAPTI

GÖZTEPE, Süper Lig'de yeni sezon öncesi son provada 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nü evinde 6-0 yenerken yeni transferler gol şov yaptı. Bu hafta takıma katılan Brezilyalı sağ bek Ruan Gregorio Teixeira ve 10 numara Efkan Bekiroğlu'yla birlikte sezon öncesi toplam 9 transfer gerçekleştiren Göz-Göz'de Manisa FK'ya atılan 6 golün 5'ini yeniler kaydetti. Maçta Janderson ve Rhaldney 2'şer, Ishola 1 gol atarken diğer gol de Miroshi'den geldi.

ROMULO LEİPZİG İLE İMZAYA ÇOK YAKIN

SÜPER Lig'de geçen sezon Göztepe formasıyla gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünü peşine takan Brezilyalı golcü Romulo Cardoso rekor bonservis bedeliyle yuvadan uçuyor. Göz-Göz'de futbol şubesini yöneten Başkan Rasmus Ankersen ve Sport Republic yönetimi, 23 yaşındaki Brezilyalı golcü için en ciddi teklifi veren Bundesliga ekibi RB Leipzig'le imza aşamasında. İngiltere'den Newcastle United'ın kadrosuna katmak istediği Alman temsilcisinin golcüsü Benjamin Sesko için teklifini 75+5 Milyon Euro seviyesine çıkardığı haberleri gelirken, Leipzig bu transfer gerçekleşir gerçekleşmez Romulo'ya imza attırmak istiyor. Sport Republic, hafta içinde resmileşmesi beklenen Romulo transferinden 20 milyon Euro üzerinde rekor bonservis bedeli almaya hazırlanıyor. Sport Republic daha önce Romulo için İngiliz ekibi Fulham'ın 16 milyon Euro ve bonuslardan oluşan teklifini kabul etmemişti.