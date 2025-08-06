Göztepe sil baştan

Süper Lig'de sezon öncesi Göztepe, yaz transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri oldu. Sarı-kırmızılılar, yeni sezona da teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde girerken, Avrupa hedefini bu kez tutturabilmek için transferde oldukça titiz davrandı. Göz-Göz, yeni sezon öncesi şimdiye kadar 9 transfer yaptı. Ağırlıklı olarak orta saha, kanat ve santrfora takviye yapan İzmir temsilcisi, transferde vites düşürmüyor.

ROMULO DA YOLCU GİBİ

Sarı-kırmızılılar, savunma, hücum hattı ve 1 numaralı mevkii için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sarı-kırmızılılar özellikle Romulo Cardoso'nun Alman ekibi Leipzig'e olası transferi nedeniyle bir golcü transferi için düğmeye basmış durumda.

Göz-Göz, son olarak Ankaragücü'nden Efkan Benlioğlu ve Brezilyalı savunma oyuncusu Ruan Gregorio Teixeira'yı renklerine bağlamıştı. Sarıkırmızılılar, kadrodan kiralık ve sözleşmesi biten oyuncularla birlikte tam 13 futbolcuyla yollarını ayırdı.

4 KİRALIK OYUNCU DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı ekip, Sloven orta saha oyuncusu David Tijanic'i Suudi Arabistan ekibi Al Najma'ya göndererek tek satışını gerçekleştirdi. Göz-Göz'de 4 futbolcu kiralık oynadığı kulüplerden de İzmir'e geri döndü. Şimdiye kadar kadrodan sadece kaleci Arda Özçimen kiralık olarak 1. Lig ekibi Bandırmaspor'a gönderildi.

YENİ GÖZ-GÖZ MARATONA HAZIR

Sarı-kırmızılılar, sezon öncesi hazırlık programında oynadığı özel maçlarda lige hazır bir görüntü verdi. Yaz döneminde 6 hazırlık maçı oynayan sarı-kırmızılılar, bu maçların 4'ünü kazanırken, sahadan birer beraberlik ve yenilgi ile ayrıldı. İzmir temsilcisi tek yenilgisini ilk hazırlık maçında CSKA 1948'den aldı.