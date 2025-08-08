Sepil: Yeni sayfa açacağız

İzmir'in köklü kulübü Göztepe Spor Kulübü'nün Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Yeni Asır'a verdiği özel röportajda önemli açıklamalar yaptı. Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ve İstihbarat Şefi Şenol Kantürk'ü, Urla'daki ofisinde ağırlayan Sepil, kulübün futbol dışındaki vizyonunu, olimpik branşlara yönelik stratejik açılımını ve İnciraltı'nda hayata geçirilmesi planlanan dev spor kompleksinin detaylarını anlattı.

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, son durumu Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'e anlattı.

Son yıllarda Göztepe'nin birçok branşta yeni bir sayfa açtığını, daha kurumsal ve planlı bir şekilde ilerlediklerini belirten Sepil, samimi açıklamalarda bulundu. Sporu yalnızca bir müsabaka alanı değil, aynı zamanda bir yaşam kültürü olarak gören Sepil, Göztepe'nin İzmir'e örnek bir spor modeli sunmak için kararlılıkla yoluna devam ettiğini vurguladı. Göztepe'nin futbol üzerinden anılan bir kulüp olmanın çok ötesine geçtiğini belirten Sepil, artık bu çerçevenin çoktan aşıldığını vurguluyor. "Bizim için Göztepe bir futbol takımından ibaret değil. Bu kulüp, çocukların hayatlarına dokunan, ailelerin güvenle çocuklarını emanet edebildiği, olimpiyatlara sporcu gönderen bir yapı haline geldi. İzmir'de sadece futbol konuşulsun istemiyoruz, jimnastik, yüzme, okçuluk, tekvando, voleybol da konuşulsun istiyoruz. Bunun için adımlarımızı çok önceden attık, meyvelerini şimdi almaya başlıyoruz" diyor. Göztepe'nin spor devriminin kalbinde, İnciraltı'nda yapılması planlanan dev spor tesisi yer alıyor. İnciraltı'nda konumlanacak olan bu kompleks, sadece Göztepe'ye değil, tüm İzmir'e hizmet edecek şekilde kurgulandı.

"İNCİRALTI BAŞLIYOR"

Sepil, tesisin yalnızca inşaat değil, felsefe anlamında da dönüştürücü olacağını belirterek "Bu proje artık soyut değil. Bürokratik süreç tamamlanmak üzere. Tahsis işlemleri yapıldı, proje hazır, imar süreci bitmek üzere. Yakın zamanda kazmayı vuracağız. Bu tesis, yüzme havuzları, tenis kortları, açık ve kapalı antrenman alanları, sporcu yurtları sağlık birimleri ve eğitim alanlarıyla Türkiye'nin en kapsamlı spor tesislerinden biri olacak" dedi. Sepil, İnciraltı'nda yapılması planlanan spor tesisinin yalnızca Göztepe'ye değil, tüm İzmir'e hizmet edeceğini vurguladı. Projeye kulüp olarak öncülük ettiklerini ancak nihai amacın İzmir'in tamamına dokunmak olduğunu belirten Sepil, şu ifadeleri kullandı: "Bu proje sadece bir kulübün değil, tüm kentin projesi. Göztepe öncülüğü üstleniyor ama hedefimiz, İzmir'in çocuklarının, gençlerinin ve kadınlarının bu tesislerden aktif şekilde yararlanması. Çünkü spor, bir kulübün değil, bir kentin kültürüdür. Bu kültürü hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"TOPLUMSAL MİSYON"

Sepil, İnciraltı'nda yapılması planlanan spor kompleksiyle ilgili olarak yalnızca sportif değil, toplumsal bir hedef taşıdıklarını vurguladı. Tesisin aynı zamanda Göztepe'nin sosyal sorumluluk vizyonunun bir yansıması olduğunu belirten Sepil, "Biz bu tesiste sadece şampiyon sporcular değil, aynı zamanda iyi vatandaşlar, sorumluluk sahibi bireyler ve eğitimli gençler de yetiştirmek istiyoruz. Spor bizim için sadece başarı değil, aynı zamanda disiplin, saygı ve karakter eğitimidir. Bu anlayışla yola çıktık" ifadelerini kullandı. Sepil, Göztepe'nin son yıllarda futbolun ötesine geçerek birçok farklı branşta başarıyla ilerlediğini belirtti. Özellikle voleybol, jimnastik, yüzme, tekvando ve okçuluk gibi olimpik branşlarda altyapıdan yetişen sporcuların milli takımlarda yer almaya başladığını ifade etti. Bu başarıların tesadüf olmadığını belirten Sepil, "Kazanımlarımız planlı, bilimsel ve uzun vadeli bir altyapı çalışmasının sonucudur. Cimnastik şubemiz, olimpik sporcumuz Ferhat Arıcan öncülüğünde kuruldu. Ferhat'ın aktif katkısıyla çocuklar erken yaşta spora kazandırılıyor. Okçulukta Avrupa derecesi elde eden genç sporcularımızın ve daha nicelerinin gelişimlerini bilimsel yöntemlerle destekliyor ve takip ediyoruz" diye konuştu.

Sepil, altyapıda elde edilen bu başarıların kendilerini hem gururlandırdığını hem de daha fazlası için motive ettiğini belirterek, "Bugün milli formayı taşıyan birçok sporcunun yolculuğu Göztepe'de başladı. Bu bizim için büyük bir onur. Ancak bu noktada durmak gibi bir niyetimiz yok. Başarıyı sürdürülebilir hale getirmek için kurumsal altyapımızı sürekli güçlendiriyoruz" dedi.

Mehmet Sepil'in üzerinde en çok durduğu konulardan biri ise gelecek vadeden ve Göztepe armasını gururla temsil edecek sporcular. Göztepe'nin yeni yapılanmasında yalnızca spor eğitimi değil, aynı zamanda sosyal gelişimi de destekleyen projeler var.

"GELECEĞE YATIRIM"

İzmir'in köklü temsilcisi Göztepe, çocukların okul başarısını artırmak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazandırmak için rehberlik çalışmaları da yürütüyor. Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, "Göztepe bir okul gibi. Gençlere disiplinli bir ortam, düzenli bir yapı, güvenli bir çevre sunuyoruz. Antrenörlerimiz genç sporcu adaylarına sadece teknik bilgi değil, hayat bilgisi de veriyor. Çünkü biz, yalnızca şampiyon değil, iyi bireyler yetiştirmek istiyoruz" ifadeleriyle camiaya umut aşıladı.

HENTBOLDA ATILIM

Mehmet Sepil, İzmir BŞB Kadın Hentbol Takımı'nın artık Göztepe adıyla yeni sezonda mücadele edeceğini müjdeledi.

MEHMET Sepil, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hentbol branşındaki yeni yapılanmasıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Hem erkek hem kadın takımlarını kapsayan bu kararın Göztepe açısından tarihi bir fırsat olduğunu belirten Sepil, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem erkek hem kadın hentbol takımlarını kapatma kararı aldı. Bu süreçte, hentbol branşının İzmir'de devam etmesi ve gelişmesi adına Büyükşehir, desteğini Göztepe'ye yönlendirme kararı aldı. Artık erkek hentbol takımımız Büyükşehir'in doğrudan desteğiyle yoluna devam edecek" dedi.

'DEĞİŞİM SÜRECİNDEYİZ'

Sepil, kadın hentbol takımıyla ilgili de bir değişim sürecinde olduklarını belirterek, "Büyükşehir'in kadın hentbol takımı da artık Göztepe adıyla mücadele edecek. Bu bizim için sadece bir branş kazanımı değil, aynı zamanda İzmir'in spor mirasını koruma sorumluluğudur. Göztepe olarak hem erkek hem kadın hentbol takımlarımızla, bu şehre yakışır bir yapıyı sürdürülebilir şekilde yaşatmaya kararlıyız. Göztepe armasını artık hentbol salonlarında da daha güçlü göreceğiz. Altyapıdan üst yapıya kadar bu branşı sahiplenmeye ve büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

GÖZTEPE'YE YENİ SPONSOR

GÖZTEPE ile Bi'Talih arasında dün 2025- 2026 sezonu boyunca geçerli forma sırt sponsorluğu sözleşmesi imzalandı. Türkiye Jokey Kulübü ve Milli Piyango'nun yasal bayisi olan Bi'Talih, İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe'nin 2025-2026 sezonu boyunca forma sırt sponsoru oldu. Bi'Talih Yönetim Kurulu Üyesi Barış Kuyucu, gerçekleşen anlaşmayla ilgili mutlu olduklarını ifade ederek, "Şans oyunları sektörünün en güçlü, en yenilikçi ve en genç şirketlerinden biri olarak, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden Göztepe'nin forma sırt sponsoru olmaktan dolayı çok mutluyuz. Göztepe, 100 yaşında ama sahadaki heyecanı, enerjisi ve tutkusu hala ilk günkü gibi. Kurumumuz 1 yaşında ama sorumluluğu, vizyonu ve değer oluşturma anlayışıyla 100 yıllık bir kurum gibi güçlü adımlarla ilerliyor. Bu sinerji, geçmişle geleceğin, deneyimle yeniliğin örnek bir kesişimidir" diye konuştu.