Göztepe’de sponsor şoku

Göztepe, dünya çapında oyun sektörünün önemli markalarından Zynga ile yaptığı forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının sona erdiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, iş birliğinin tüm tarafların hassasiyetleri gözetilerek ve karşılıklı mutabakatla sonlandırıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Zynga ile yaptığımız sponsorluk sözleşmesi, tüm paydaşların hassasiyetleri gözetilerek, karşılıklı mutabakatla sona erdirilmiştir. Bugüne kadarki iş birliği ve destekleri için Zynga'ya teşekkür ederiz."

GEÇEN HAFTA AÇIKLANMIŞTI

Geçtiğimiz hafta sponsorluk anlaşması kapsamında Zynga, Göztepe'nin forma sponsoru olmuş ve kulübe destek vermişti. Büyük heyecan uyandıran bu iş birliğinin bozulması şok etkisi yarattı. Sponsorluk süresince elde edilen kazanımlar için Zynga'ya teşekkür eden Göztepe cephesi, yeni dönemde kulübün vizyonuna ve değerlerine uygun iş birliklerine açık olduklarını da vurguladı. Göztepe'nin yeni sponsorluk planlamalarıyla ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.