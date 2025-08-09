Sol beke yeni aday Şahin Dik

Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, şu an Giresunspor forması giyen 21 yaşındaki genç sol bek Şahin Dik'i transfer listesine aldı. Her iki kanatta da görev yapabilen, çok yönlü oyun tarzıyla dikkat çeken Şahin, Giresun temsilcisiyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmeli olarak mücadele ediyor. Giresunspor yönetiminin genç oyuncu için 380 bin euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Aceleci davranmak istemeyen İzmir ekibi, Şahin Dik için düşünmek adına süre istedi. Teknik heyet ve yönetim arasında yapılacak değerlendirmenin ardından Göztepe'nin resmi adım atıp atmayacağı netlik kazanacak. Genç yaşına rağmen birçok takımın transfer listesinde yer alan Dik'in, özellikle hücuma katkı veren oyun tarzı Göztepe teknik ekibinin dikkatini çekti.