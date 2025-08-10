Sesko M.United’ta Romulo Leipzig’e

Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo Cardoso'nun geleceğinin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor. Leipzig'in kadrosundaki Benjamin Sesko dün 85 milyon Euro karşılığında Manchester United'ın yolunu tutarken Bundesliga ekibinin bu boşluğu Romulo ile dolduracağı öğrenildi. Göztepe yönetimi,

Romulo için Leipzig'den 20 milyon Euro üzerinde bir talepte bulunurken bu transferin artık kısa sürede çözüleceği öğrenildi. Sesko'nun MANU'ya gidişi ise Avrupa'da geniş yankı uyandırdı. İngiliz ekibi oyuncunun bonservisi için 76.5 milyon Euro öderken 8.5 milyon Euro da bonus bulunuyor.