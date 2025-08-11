Göz-Göz harika başladı

Trendyol Süper Lig'in ilk maçında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek sezona 3 puanla başladı. 4. dakikada Mihaila'nın sağ kanattan derinlemesine pasında rakip ceza sahası önünde topla buluşan Sowe'ye kaleci Lis geçit vermedi. 11. dakikada Papanikolaou'nun derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Sowe'un şutunda kaleci Lis topu uzaklaştırdı. 35. dakikada Taha Altıkardeş'in sağ kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği topa Janderson'un kafa vuruşunda, kaleci Erdem Canpolat kaleye yönelen topu kontrol etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. 52. dakikada sağ kanattan Janderson'un ortasına iyi yükselen Bokele sarı-kırmızılıları öne geçiren golü kaydetti: 0-1. 58. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Arda Okan'ın şutunda top kaleyi bulmadı.

SON ANLARDA FARK AÇILDI

66. dakikada Arda Okan'ın pasında topla buluşan Cherni'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 70. dakikada Hojer'in ortasında Heliton'un uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Mithat'ın şutu soldan auta gitti. 90+3. dakikada Rhaldney'in pasında topla buluşan Emersonn'un ceza sahasından yaptığı vuruş ağlara gitti: 0-2. 90+6. dakikada Dennis'in ceza sahası içinden şutu ağlarla buluştu: 0-3. Karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Göztepe sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak sezona 3 puanla başlamayı bildi.

5 YENİ İSİM SAHNEDE

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Göz-Göz'e bu sezon transfer olan 5 yeni ismi ilk 11'de sahaya sürdü. Geçen sezon da kadroda yer alan Lis, Taha, Heliton, Juan, Bokele ve Miroshi de mücadelenin başlangıç kadrosunda sahaya çıkarken, yeni transferlerden Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Ishola, Cherni ve Janderson Çaykur Rizespor karşısında görev yaptı. Sakatlığı bulunan Ahmed Ildız ile Ogün Bayrak ise 21 kişilik yer almadı.