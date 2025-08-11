Otostopla Rize’ye gitti

Göztepe'nin 'Şehrimin Takımı' projesinde görev alan Yusuf Avcı isimli bir taraftar, Rize'ye otostop ile gelerek sezonun ilk karşılaşmasında takımını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 24 saat süren yolculuk boyunca birçok araç değiştiren Avcı, uyumak için ise mekanını Giresunspor Stadı olarak seçti.

Günün erken saatlerinde tekrar yola düşen Avcı, nihayet Rize'ye ulaşırken, yol yorgunluğuna aldırış etmeden karşılaşma boyunca tezahüratlar yaparak takımını motive etmeye çalıştı.

Öte yandan yine stada akın eden Göztepe taraftarı, sezonun ilk karşılaşmasında her zaman olduğu gibi yine takımlarını yalnız bırakmadı. İlk düdükle birlikte marşlar ve bestelerle takımı motive etmek için çabalayan sarı-kırmızılılar, bir dakika olsun susmadı. Karşılaşma boyunca tezahüratlar yapan 12. adam, üstüne düşen görevi yine layıkıyla yerine getirdi