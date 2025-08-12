Göztepe’ye tam not

SÜPER Lig'de yeni sezona 9 transferle yenilediği kadrosuyla giriş yapan Göztepe, ilk hafta Çaykur Rizespor deplasmanından 3-0'lık farklı galibiyetle dönerek gücünü kanıtladı. Sezon öncesi yine yıldız transferler yerine Sport Republic'in özellikle Brezilya'dan keşfettiği nokta isimler alan Göz-Göz henüz ilk maçtan performansıyla taraftarını sevindirdi. Yeni transferlerden özellikle orta sahada oynayan Brezilyalı Rhaldney, baskıya karşı oyun kurucu özellikleriyle fark yaratmayı başardı. Ayrıca Sambacı forvet Janderson hücum hattındaki etkinliğiyle göz doldururken, Nijeryalı 10 numara Olaitan başarılı performansıyla taraftarın beğenisi kazandı.

FOBİYİ DE YENDİ

Bu sezon takıma katılan isimlerden Arda Okan, Rhaldney, Olaitan, Cherni, Janderson Rize deplasmanında ilk 11'de oyuna başlarken, Godoi ve Sabra ise ikinci yarıda sahaya çıktı. Yeni transferlerin 5'ini ilk 11'de sahaya süren sarı-kırmızılılıraın golleri ise eski yabancılar Bokele, Emersonn ve Dennis'ten geldi. Ayrıca geçen sezon iç sahada müthiş performans sergilemesine rağmen deplasmanlarda ise ikisi son haftalarda 3 galibiyet alabilen, Çaykur Rize'yle oynadığı son dış saha maçını ise 6-3 kaybeden İzmir temsilcisi henüz ilk haftadan deplasman fobisini de yendi. Cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Göz-Göz, rakibini yenerek sezona ikide iki ile başlamak ve rüzgarı arkasına almayı hedefliyor.

3 YIL SONRA GALİBİYET GELDİ

Sarı-kırmızılılar, 3 sezon sonra açılışı galibiyetle yaptı. Daha önce 1. Lig'de mücadele ettiği 2022-23 sezonunda Sakaryaspor'u yenerek sezona başlayan Göz-Göz, 2023-24'te yine Sakaryaspor'la karşılaşmış ancak mücadeleden 1-0 mağlup ayrılmıştı. Geçen sezon ise Antalyaspor deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılan İzmir ekibi, 2025- 26'nın açılış maçında Çaykur Rizespor'u 3 golle geçip rakiplere henüz sezon başından korku saldı.

STOİLOV: İSTENEN SEVİYEDE DEĞİLİZ

GÖZTEPE'DE üçüncü sezonuna giren teknik direktör Stanimir Stoilov, karşılaşma sonrası 3 golle alınan 3 puana rağmen henüz takımın istenen seviyede olmadığını vurguladı. Bulgar teknik adam, zor bir deplasmanda güçlü rakip Rizespor karşısında alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirterek, maçın ilk 15 dakikasına istedikleri gibi başlayamadıklarını fakat sonrasında ritmi yakaladıklarını belirtti. İkinci devrede daha fazla pozisyon ürettiklerini ifade eden Stoilov, "Şu anda, 'İstediğimiz seviyedeyiz, iyiyiz' demekten çok uzağım. Çünkü özellikle fiziksel anlamda birçok oyuncumuzun gelişmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. "Birçok oyuncumuz, benim istediğim fiziksel seviyeden çok uzaktaydı" diyen Bulgar hoca, "Galibiyetten dolayı oyuncularımızı tebrik ederim" yorumunu yaptı.

ROMULO GİTTİ GİDİYOR

GÖZTEPE'DE rekor bonservis geliriyle satılması planlandığı için hazırlık maçlarında oynatılmayıp ilk hafta Rize deplasmanına da götürülmeyen Brezilyalı yıldız Romulo Cardoso'nun bu hafta takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda Sport Republic yönetiminin Romulo'nun transferi için prensipte büyük oranda anlaştığı Alman temsilcisi RB Leipzig, bilindiği üzere yıldız golcüsü Benjamin Sesko'yu İngiliz devi Manchester United'a 85 milyon Euro bonservisle sattı. Sesko yeni takımına resmi imza atarken, Romulo'nun da bu hafta Leipzig kadrosuna katılması bekleniyor. Göztepe ve futbol şubesini yöneten Sport Republic transferden 20 milyon Euro üzerinde, Türk futbolunun rekorlarından olacak bonservis geliri elde edecek. Romulo Cardoso'nun bonservisi geçen sezon Athletico Paranaense'den 2.5 milyon Euro bedelle alınmıştı.