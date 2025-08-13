  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
En genci Göz-Göz

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de ilk hafta itibariyle 24.5 yaş ortalaması ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sport Republic yönetiminde Göz-Göz'ün gençleşme politikası 3. yılında da devam etti. Süper Lig'de geçen sezondan beri genç ağırlıklı kadroyla mücadele eden Göztepe bu sezon da ilk haftadan farkı gösterdi. Sarı-kırmızılıların Çaykur Rizespor deplasmanında sahaya sürdüğü ilk 11, 24.5 yaş ortalamasıyla haftanın en genç kadrosu oldu. Genç Göz-Göz, Çaykur Rizespor karşısında oynadığı güzel futbol ve aldığı 3-0'lık skorla genç ve enerjik bir takım olduğunun görüntüsünü verdi.

23-24 sezonunda 26.5 (30 ve üstü 3 oyuncu), 24-25 sezonunda 25.1 (30 ve üstü 1 oyuncu) yaş ortalamasıyla mücadele eden Göz-Göz, 25-26'daki ilk maçında 24.5 (30 ve üstü oyuncu yok) yaş ortalamasıyla sahaya çıkarak planlı bir şekilde gençleştiğini göstermiş oldu.

As kadronun en genç ismi 22 yaşındaki stoper Taha Altıkardeş olarak göze çarptı. İzmir ekibinde ikinci yarıda saha giren Dennis ve Emersonn 21, Sabra ise 19 yaşında.

