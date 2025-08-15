Romulo imzaya gitti

GÖZTEPE'NİN genç yıldızı Romulo Cardoso, kariyerinde yeni bir sayfa açmak üzere. Bundesliga ekibi Leipzig ile anlaşan 23 yaşındaki oyuncu, dün sağlık kontrollerinden geçmek üzere Almanya'ya gitti. Süper Lig'de sergilediği etkili performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Brezilyalı futbolcunun Almanya kariyeri merak ediliyor.

UZUN VADELİ BİR PROJE

BİLİNDİĞİ üzere bu flaş transferin, 20 milyon Euro bonservis bedeli ve 5 milyon Euro'ya kadar performansa bağlı bonus karşılığında gerçekleşeceği, ayrıca Göztepe'nin sonraki satıştan %10 pay alacağı ifade edilmişti. Alman ekibi Leipzig'in, futbolcuyu uzun vadeli bir proje kapsamında kadrosuna kattığı, ilk etapta Bundesliga'da süre vererek gelişimini sürdürmesini hedeflediği öğrenildi. Romulo'nun ise Göztepe forması altında kazandığı tecrübeyi Avrupa sahnesine taşımak için sabırsızlandığı kaydedildi.