Göztepe panteri Lis

Süper Lig'de Avrupa hedefinden vazgeçmeyen Göztepe, Fenerbahçe karşısında kaleci Mateusz Lis'in inanılmaz performansıyla 1 puanı kurtardı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederek Süper Lig'in ilk haftasında hanesine 3 puan yazdıran ve lige flaş bir başlangıç yapan Göz-Göz, Fenerbahçe karşısında da disiplinli futbolunu sürdürdü.

Etkili savunmasıyla rakibin hücum hattına adeta duvar ören İzmir ekibi, maçın 90+2. dakikasında VAR kararıyla verilen penaltıyla şok yaşadı. Ancak 90+5'te Talisca'nın kullandığı penaltıyı çıkaran Lis gecenin kahramanı oldu.

ALKIŞ TOPLADI

Geçen sezon sıkça eleştirilen Polonyalı kaleci, hem Rizespor deplasmanında, hem de Fenerbahçe karşısında yaptığı kritik kurtarışlarla taraftarların gönlünde taht kurdu.

Juan'ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle yaklaşık 30 dakika boyunca 10 kişi oynayan Göztepe, güçlü rakibine gol şansı tanımadı ve kalesini gole kapatmayı başardı.

Transfer döneminde kaleci takviyesi yapılacağı konuşulurken, Lis'in ortaya koyduğu performansla bir numarayı bırakmaya niyeti olmadığını gösterdi. Yönetimin ikinci kaleci için çalışmalarını sürdürdüğü, üçüncü kaleci olarak ise Ekrem Kılıçarslan'ın görev yapacağı öğrenildi. Alınacak isim Polonyalı eldivenle rekabet edecek.

MOURİNHO'DAN GÖZ-GÖZ'E ÖVGÜ

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho , Göztepe'ye övgüler yağdırdı. yöne- Mourinho, "Duvar gibi savunma yaptılar. Hem oyuncularının hem de teknik direktörlerinin hakkını vermek lazım. Geride beşli savunma yapıyorlardı. Üç savunmacılarının biri 1.90, biri 1.91, diğeri ise 1.89 boyundaydı. Orta saha oyuncuları da çok fazla koşuyordu. Böyle olduğu zaman da onlara karşı oynamak her zaman zor oluyor. Asıl zor olan, o savunma duvarını aşmaktı. 10 kişiyle oynamalarına rağmen bunu hiç hissettirmediler" dedi.