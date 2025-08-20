Göztepe ‘Şen’lenecek

Trendyol Süper Lig'de sezona 2 maçta 4 puanla hızlı bir giriş yapan Göztepe, yaz transfer dönemi bitimine kadar kadrosundaki eksikleri tamamlamayı hedefliyor. Fransa 2. Lig ekibi Laval'dan transfer ettiği sol kanat oyuncusu Amin Cherni'nin ilk 2 maçlık performansından çok memnun kalan Göz-Göz, o bölgede alternatif yaratmak için Türkiye pazarına yöneldi. Sarı-kırmızılılar, Bodrum FK'nın çıkış yapan sol beki Cenk Şen ile ilgileniyor. 2020-2021 sezonundan bu yana Muğla ekibinde forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Süper Lig'de 35 karşılaşmaya çıktı. Bu sezon da 1. Lig'de takımıyla iki 90 dakikada görev alan genç futbolcunun sözleşmesi 2026 yılının Mayıs ayında tamamlanıyor. Oyuncuyu bonservissiz kaptırmak istemeyen yeşil-beyazlı yönetim de Göz- Göz'ün ilgisine sıcak baktığı ve bonservis konusunda bir uzlaşma olması halinde transferin önünü açacağı öğrenildi.

ANTALYA'DA BAŞLADI

Dünyaca ünlü futbol istatistik sitesi Transfermarkt'ta 900 bin Euro'luk değerlik olan Cenk'in geleceğinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Bonservisinin yarısı Antalyaspor'da olan 2001 doğumlu futbolcu, kariyerine Akdeniz ekibinin altyapısında başladı. 2018-2020 yılları arasında Serikspor'a kiralanan başarılı sol bek, 2020-21 döneminde patlama yapacağı Bodrum FK'ya imza attı. Yeşil-beyazlılarda sırasıyla 2. Lig ve 1. Lig şampiyonlukları yaşayan Cenk Şen, Ege ekibinin istikrar abidelerinden biri oldu.

JUAN'IN YERİNE İKİ ADAY VAR

FENERBAHÇE karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Juan'ın yerine Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, forvette kimi oynatacağı konusunda kararsız. Janderson'un yerinin kesin olduğu ileri uçta, Juan'ın yokluğunda Emersonn ya da İbrahim Sabra'dan birinin forma giyecek. Stoilov, idmanlardaki performansa göre 2 oyuncudan 1'inde karar kılacak.

SARI-KIRMIZILILAR ALT LİG UZMANI

SPORTS Republic'in oyuncu ağı sayesinde getirdiği yıldız adayı potansiyelli oyuncularla Türk futbol kamuoyunun takdirini kazanan Göz-Göz'ün bu sezon transfer ettiği 9 futbolcudan altısı 2.Lig kategorisindeki takımlardan keşfedildi. Ruan Teixiera, Allan Godoi, Rhaldney Brezilya Serie B, Amin Cherni ve Junior Olaitan Fransa 2. Ligi'nden kadroya katıldı. Efkan Bekiroğlu ise 1. Lig'de küme düşen Ankaragücü ile sözleşmesi bittikten sonra İzmir ekibine imza attı. İzmir ekibi, bu alameti farikasını geçmiş yıllarda da göstermişti. Rekor bonservis bedeli ile satılan Romulo'yu Brezilya 2. Lig takımlarından Atletico Paranaense'den, Emersonn'u da yine aynı kulüpten bulan Göz-Göz, Bokele'yi de Fransa 2. Lig takımı Bordeaux'ten renklerine bağlamıştı.

GÜRSEL AKSEL'DE KAPASİTE ARTIYOR

GÖZTEPE'NİN iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Türkiye'nin en modern stadyumlarından Gürsel Aksel Stadı'nın kapasitesi bu sezon başında bir kez daha artırıldı. Kulübün Gürsel Aksel Tesisleri'nin yerine temelleri 2017'de atılarak 2020'de Beşiktaş maçıyla hizmete giren stadın seyirci kapasitesi 4,5 senede 20 bin 756'dan 23 bin 376'ya çıkarıldı. Bu yaz yapılan tadilat sonucu ekstra koltuk montajı yapıldı. Kale arkaları ve maraton tribünlerin üst kısmına yapılan portatif eklemelerle kapasite arttı. Göztepe'nin her maçında tamamen dolan, kombine ve biletlerin kapışıldığı Gürsel Aksel Stadı'na 2 bin 620 adet koltuk daha monte edildi. Geçen sene stada loca takviyesi yapılırken, son olarak VIP tribünü de genişletildi.